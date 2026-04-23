ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 33-30: Οι ασπρόμαυροι ισοφάρισαν τη σειρά και η πρόκριση στον τελικό της Handball Premier θα κριθεί στο τρίτο ματς

Στο «Γ. Κασιμάτης» θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό, εκεί που περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός
Παίκτης του ΠΑΟΚ πανηγυρίζει τη νίκη/ (EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 33-30 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη και ισοφάρισε σε 1-1 τους ημιτελικούς της Handball Premier, με το εισιτήριο του τελικού να «σφραγίζεται» πλέον στην έδρα της Ένωσης.

Στο κλειστό της Μίκρας ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός στο δεύτερο μέρος για να υποτάξει την ΑΕΚ. Η Ένωση γύρισε από το 26-21 και μείωσε στο γκολ, λίγο πριν το φινάλε (31-30), όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις και έστειλαν την πρόκριση στον τρίτο αγώνα.

Ο καθοριστικός τρίτος ημιτελικός θα γίνει τη Δευτέρα (27/04/27) στο κεκλεισμένων των θυρών «Γ. Κασιμάτης».

Στον τελικό περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός, που απέκλεισε εύκολα τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με 2-0.

 

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-6, 6-8, 10-9, 12-12, 16-17 (ημχ.), 20-18, 23-20, 25-21, 28-25, 30-28, 33-30.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
132
126
98
97
