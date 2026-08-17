ΠΑΟΚ: Αναστέλλεται η συμβολική κατάληψη στην Τούμπα λόγω UEFA

Η κατάληψη για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Τούμπα ολοκληρώθηκε – για την ώρα-, καθώς το γήπεδο του ΠΑΟΚ έπρεπε να παραδοθεί στην UEFA για το ματς με την Μπραν (20/08/26, 20:45).

Οι διαμαρτυρίες έξω από την Τούμπα ξεκίνησαν την Κυριακή (17/08/26) το πρωί, μόλις έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντέλιας πηγαίνει στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ.

Μπορεί η κατάληψη της Τούμπας να ολοκληρώθηκε, λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα του «Δικεφάλου του Βορρά», όμως δεν είναι απίθανο οι διαμαρτυρίες να συνεχιστούν και μετά την αναμέτρηση για τα πλέι οφ του Conference League ή και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν έχουν πάρει με καλό μάτι την αποχώρηση του Κωνσταντέλια.