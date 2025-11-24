Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Αποθέωση για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στα αποδυτήρια μετά τη 200η νίκη του

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-0 την Κηφισιά στην 11η αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συμπληρώνει 200 νίκες ως προπονητής του “Δικεφάλου του Βορρά” και να αποθεώνεται στα αποδυτήρια.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε μία πλακέτα για τις 200 νίκες του από τον ΠΑΟΚ και κέρδισε το χειροκρότημα των ποδοσφαιριστών του, σε ένα πανηγυρικό κλίμα, μετά και το νέο θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα για τη Super League.

Ο Ρουμάνος προπονητής είναι ήδη ο κορυφαίος στην ιστορία του ΠΑΟΚ, έχοντας κατακτήσει δύο από τα τέσσερα πρωταθλήματα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

 
 
 
 
 
Ο Λουτσέσκου διεκδικεί έτσι φέτος τον τρίτο τίτλο του με τον ΠΑΟΚ στη Super League.

