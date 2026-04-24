ΠΑΟΚ: Ένας ακόμα τελικός Κυπέλλου, για ένα ακόμα τρόπαιο, για τη δόξα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο (25.04.2026, 20:30, Newsit.gr) τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας betsson, με σκοπό να σηκώσει για 9η φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα video με στιγμές από όλους τους κερδισμένους τελικούς κυπέλλου και τα οκτώ τρόπαια που έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα. Από το 1972 και το πρώτο τρόπαιο, στο τελευταίο του 2021.

“Ένας ακόμη τελικός, για ένα ακόμα τρόπαιο, για τη δόξα!” έγραψαν χαρακτηριστικά οι Θεσσαλονικείς στην ανάρτηση τους.

1972: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1

1974 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-2 (4-3 πέναλτι)

2001 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 4-2

2003 ΠΑΟΚ – Άρης 1-0

2017 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-1

2018 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-0

2019 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-0

2021 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1

