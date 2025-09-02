ΠΑΟΚ: Η ευρωπαϊκή λίστα του Λουτσέσκου για τη League Phase Europa League

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της League Phase του Europa League γνωστοποίησε ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Τρίτης (02.09.2025).

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συμπεριέλαβε στη λίστα του ΠΑΟΚ τους δύο Ιταλούς νεοαποκτηθέντες, Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο, αφήνοντας εκτός τον Λούκα Γκουγκεσασβίλι και τον Σόλα Σορετίρε.

Στη λίστα του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές:

Λίστα Α: Παβλένκα, Τσιφτσής, Κένι, Σάστρε, Μπάμπα, Τέιλορ, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μπιάνκο, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, Τσάλοφ, Μύθου.

Λίστα Β: Μπαταούλας, Χατσίδης, Γκιτέρσο, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.