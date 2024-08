ΠΑΟΚ: Η Γουότφορντ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ουρτάδο Καμπέσας στους Θεσσαλονικείς

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Ουρτάδο Καμπέσας, καθώς η Γουότφορντ ανακοίνωσε τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή στους Θεσσαλονικείς με ανάρτηση της στο twitter.

O 20χρονος Κολομβιανός θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με την μορφή δανεισμού, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα βρεθεί στην πρώτη ή στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Ο νεαρός επιθετικός πήρε μεταγραφή για την Γουότφορντ τον Ιανουάριο του 2023, καθώς μέχρι τότε αγωνιζόταν με την Ρεάλ Καρταχένα, ομάδα από την Κολοβία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει και οψιόν αγοράς, με τον παίκτη να αναμένεται το προσεχές διάστημα στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει με τους Θεσσαλονικείς.

Jorge Hurtado has agreed to sign for PAOK on loan, with the Greek club holding an option to purchase.



Best of luck, Jorge!