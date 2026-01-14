ΠΑΟΚ: Ίωση «χτύπησε» την ομάδα του Λουτσέσκου με πέντε παίκτες να μένουν εκτός

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, έχοντας πολλά προβλήματα της τελευταίας στιγμής μετά από μία ίωση που “χτύπησε” τους παίκτες του Λουτσέσκου.

Η ενδεκάδα που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, είχε αρκετές εκπλήξεις, με τους Τσιφτσή και Μύθου βασικούς, γεγονός που φαίνεται ότι είχε να κάνει τελικά, με την ίωση που έθεσε εκτός πέντε παίκτες της ομάδας του Λουτσέσκου.

Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε και Καμαρά ταλαιπωρούνταν από χθες, ενώ σήμερα έγινε γνωστό ότι ανέβασε πυρετό και ο νεαρός τερματοφύλακας, Δημήτρης Μοναστηρλής, με άπαντες να μένουν εκτός αγώνα για το ματς με τον Ολυμπιακό.