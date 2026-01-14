Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ίωση «χτύπησε» την ομάδα του Λουτσέσκου με πέντε παίκτες να μένουν εκτός

Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε, Καμαρά και Μοναστηρλής ταλαιπωρούνται από ίωση
Ο Ντεσπόντοφ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ντεσπόντοφ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, έχοντας πολλά προβλήματα της τελευταίας στιγμής μετά από μία ίωση που “χτύπησε” τους παίκτες του Λουτσέσκου.

Η ενδεκάδα που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, είχε αρκετές εκπλήξεις, με τους Τσιφτσή και Μύθου βασικούς, γεγονός που φαίνεται ότι είχε να κάνει τελικά, με την ίωση που έθεσε εκτός πέντε παίκτες της ομάδας του Λουτσέσκου.

Ντεσπόντοφ, Θυμιάνης, Σάστρε και Καμαρά ταλαιπωρούνταν από χθες, ενώ σήμερα έγινε γνωστό ότι ανέβασε πυρετό και ο νεαρός τερματοφύλακας, Δημήτρης Μοναστηρλής, με άπαντες να μένουν εκτός αγώνα για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
162
115
114
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo