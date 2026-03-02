ΠΑΟΚ και Αντρέα Τρινκέρι έφτασαν σε συμφωνία, έρχεται στην Ελλάδα ο Ιταλός προπονητής

“Μεγάλη” κίνηση για τον ΠΑΟΚ, στη θέση του προπονητή! Ο “δικέφαλος του Βορρά” ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιούρι Ζντοβτς, κινήθηκε ταχύτατα και βρήκε τον αντικαταστάτη του Σλοβένου κόουτς, φτάνοντας σε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκέρι.

Η διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη έκανε το step up για τον ΠΑΟΚ και ήρθε σε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι, έναν προπονητή επιπέδου Euroleague. Ο 57χρονος Ιταλός προπονητής αναμένεται την Τετάρτη (04.03.2026) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να παρουσιαστεί με κάθε επισημότητα από τον “δικέφαλο του Βορρά”.

Ο ΠΑΟΚ τον προσέγγισε και του παρουσίασε ένα πλήρες πλάνο με κάθε λεπτομέρεια, πείθοντας τον Ιταλό κόουτς να έρθει στους “ασπρόμαυρους”.

Ο Αντρέα Τρινκέρι ήταν ελεύθερος, μετά τη διετή θητεία του στον πάγκο της Ζάλγκιρις (2023-25), ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από τη χώρα μας ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μπάσκετ (2013/14).

Μεταξύ άλλων, ο Τρινκιέρι έχει δουλέψει σε Ούνικς Καζάν, Μπάμπεργκ, Παρτίζαν και Μπάγερν Μονάχου. Το 2014 είχε αναδειχθεί Προπονητής της Χρονιάς στο EuroCup. Σε 262 παιχνίδια που έχει κοουτσάρει στην Euroleague έχει 116 νίκες και 146 ήττες, δηλαδή 44.3% ποσοστό νικών.