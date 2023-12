Ο Νταΐκι Χασιόκα αναμένεται να αποχωρήσει από τη Σιντ Τρούιντεν και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βρίσκεται στο μετεγγραφικό “στόχαστρο” του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα γράφει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο «… ο μπακ της Σιντ Τρούιντεν, Νταΐκι Χασιόκα, έχει πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσε να φύγει τον Ιανουάριο. Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ και ο ΠΑΟΚ θέλουν τον Χασιόκα, αλλά εκείνος προτιμά ένα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη».

Τη σεζόν που διανύουμε, ο 24χρονος Χασιόκα “μετράει” 16 συμμετοχές με τη φανέλα της Σιντ Τρούιντεν, με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ πέρυσι έκλεισε τη χρονιά με συνολικά 35 συμμετοχές και 5 ασίστ.

Ο Ιάπωνας είναι διεθνής και αγωνίζεται κυρίως στο δεξί άκρο της άμυνας. Στο Βέλγιο μετακόμισε από την Ουράβα τον Ιανουάριο του 2022, ενώ πριν είχε αγωνιστεί στην ομάδα του και με τη μορφή δανεισμού.

🇯🇵 Sint-Truiden fullback Daiki Hashioka has multiple opportunities as he could leave in January.



Dinamo Zagreb and PAOK want Hashioka but he prefers top 5 league move.



Japanese fullback has recently signed with CAA Stellar as new agents. pic.twitter.com/vwJpElR9QG