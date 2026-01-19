Αθλητικά

ΠΑΟΚ: «Καθαρή» η μαγνητική του Μεϊτέ, εκτός προπόνησης ο Κωνσταντέλιας

Λόγω ίωσης δεν προπονήθηκε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός
Ο Μεϊτέ
Ο Μεϊτέ με τη φόρμα του ΠΑΟΚ/ (KLODIAN LATO/ EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ με 3-0 ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις (22/01/26, 19:45) και είχε ευχάριστα νέα από τη μαγνητική του Μεϊτέ που τραυματίστηκε κόντρα στους Κρητικούς.

Η μαγνητική του Μεϊτέ ήταν «καθαρή» και αυτό σημαίνει ότι η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά. Ο Κωνσταντέλιας δεν προπονήθηκε για τον ΠΑΟΚ λόγω ίωσης, ενώ ο Παβλένκα ακολούθησε μέρος της προπόνησης.

Ο Ιβανούσετς έκανε θεραπεία και ο Ντεσπόντοφ ακολούθησε το πρόγραμμα επανένταξής του στη δράση. Η επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση του Δικεφάλου είναι για την Τρίτη (20/01/26) στις 16:00, με την προσοχή να στρέφεται στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί. 

