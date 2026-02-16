ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησε το ιταλικό ντοκιμαντέρ για τον «Δικέφαλο του Βορρά» με αφιέρωση στους νεκρούς οπαδούς του

Ο διάσημος Ιταλός ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, δημιούργησε το δικό του ντοκιμαντέρ για τον ΠΑΟΚ, το οποίο φέρει τον τίτλο «Εκεί που πολιτισμός συναντά το πάθος» και βρίσκεται πλέον στον “αέρα”.

Στο νέο ντοκιμαντέρ για τον ΠΑΟΚ, συμμετέχουν ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Αντρέ Βιεϊρίνια από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με την Μαρία Γκοντσαρόβα να εκπροσωπεί τη διοίκηση της “ασπρόμαυρης” ΠΑΕ και τον Ζήση Βρύζας να είναι ο… guest star, χάρη στο σπουδαίο ιταλικό του παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ λίγες μόνο ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, έφερε δε και μία ειδική αφιέρωση για τους νεκρούς φίλους της ομάδας, στο ξεκίνημά του, όπου και αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Στη μνήμη των 7 οπαδών που πέθαναν στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία”.

Η κατάμεστη Τούμπα κερδίζει τις εντυπώσεις στο ιταλικό ντοκιμαντέρ.