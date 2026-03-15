ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0: Άνετη επιστροφή στις νίκες για τον Δικέφαλο του Βορρά

Δίχως να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Λεβαδειακού με 3-0 στην Τούμπα και επέστρεψε στις νίκες, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League.

Ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου από τον Λεβαδειακό, ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός στην επίθεση και με σκόρερ τους Τάισον, Γερεμέγεφ και Χατσίδη έφτασε χωρίς να ιδρώσει στο τρίποντο που τον διατηρεί σε τροχιά τίτλου.

Από την πλευρά του, ο Λεβαδειακός δεν μπόρεσε να κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του, συνέχισε την πτωτική πορεία του τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο θα μπει από τη θέση του φαβορί στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, εξαργυρώνοντας την τρομερή χρονιά του.

Οι Θεσσαλονικείς ευτύχησαν να ανοίξουν γρήγορα το σκορ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα από τον Γιώργο Κορνέζο έξω από την περιοχή, τροφοδότησε τον Τάισον που σε κενή, ουσιαστικά εστία έκανε το 1-0. Παρά το αρχικό ξάφνιασμα, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν γρήγορα να ισορροπήσουν. Μάλιστα, στο 16′ ο Ντέγιαν Λόβρεν έβαλε την ύστατη στιγμή την προβολή στην ωραία προσπάθεια του Γκιγιέρμο Μπάλτσι από τα δεξιά.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο να διπλασιάσει τα τέρματά του στο 25′, όταν ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Γερεμέγεφ στο ύψος του πέναλτι όμως το πλασέ του Σουηδού ήταν άστοχο. Δευτερόλεπτα μετά προέκυψε διπλό πρόβλημα για τον Νίκο Παπαδόπουλο, με τον Ζοέλ Αμπού Χάνα να δίνει τη θέση του στον Χόρντουρ Μάγκνουσον και τον Γιούρι Λοντίγκιν να συνεχίζει με ενοχλήσεις.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, οι Βοιωτοί έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, αλλά στο γύρισμα του Χισάμ Λαγιούς προς τον Άλεν Όζμπολτ, οι αμυνόμενοι κόντραραν κι ο Αντώνης Τσιφτσής μπλόκαρε, όπως έκανε και στις καθυστερήσεις, στην κεφαλιά του μετά από μακρινή εκτέλεση φάουλ.

Ό,τι κι αν σχεδίαζε ο Παπαδόπουλος στο ημίχρονο, πήγε στράφι. Με το που ξεκίνησε το β’ μέρος, ο συνδυασμός του Ζαφείρη με τον Χατσίδη έδωσε την ευκαιρία να πλασάρει από το ύψος της περιοχής για το 2-0. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές εμφανίστηκαν και στη φάση του 58′ για το 3-0: κλέψιμο του Ζαφείρη, Γερεμέγεφ και Μαγκομέντ Οζντόεφ συνεργάστηκαν με τον Χατσίδη να χρίζεται σκόρερ. Κάπου εκεί, ουσιαστικά, τελείωσε το ματς.

Το 3-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει την τελευταία αγωνιστική στο Πανθεσσαλικό (Κυριακή 22/3, 19:00) για το ματς με τον Βόλο ενώ την ίδια μέρα και ώρα ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ατρόμητο ευελπιστώντας να επιστρέψει στις επιτυχίες και να μπει με βελτιωμένη ψυχολογία στο μίνι πρωτάθλημα των Play Off 5-8.

Οι συνθέσεις των ομάδων:



ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν (69′ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Οζντόεφ (81′ Καμαρά), Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας (69′ Ιβανούσετς), Τάισον, Χατσίδης (74′ Ντεσπόντοφ), Γερεμέγεφ (74′ Μύθου).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Αμπού Χάνα (29′ Μάγκνουσον), Φίλων, Κορνέζος (58′ Συμελίδης), Τσοκάι, Πεντρόζο, Μπάλτσι (80′ Νίκας), Λαγιούς (80′ Βέρμπιτς), Όζμπολτ (80′ Οζέγκοβιτς).