ΠΑΟΚ: Με Γιακουμάκη και Ντεσπόντοφ η ευρωπαϊκή λίστα ενόψει Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa League και πλέον θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα σε μία διπλή νοκ άουτ “μονομαχία” για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε έτσι και τη νέα ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με τη Ριέκα στο Europa League, έχοντας ως νέα πρόσωπα, τον Γιώργο Γιακουμάκη και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο κόντρα στους Κροάτες, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επανέρχεται από τραυματισμό.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ έχει ως εξής: Μπάμπα, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας, Καμαρά, Τσάλοφ, Γκουγκεσασβίλι, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Σορετίρε, Τέιλορ, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Α. Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.