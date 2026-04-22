ΠΑΟΚ: Με τα γνωστά προβλήματα η προετοιμασία για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ομάδα του Λουτσέσκου θα παραταχθεί χωρίς τους Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ και Λόβρεν στο Πανθεσσαλικό στάδιο
Ο Γιακουμάκης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον ΟΦΗ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργο Γιακουμάκη και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Οι τρεις τραυματίες ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ υποβλήθηκαν σε θεραπεία στη Νέα Μεσημβρία και δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, παρουσία 7.800 οπαδών του «δικεφάλου του Βορρά».

Το πρόγραμμα σημερινής προπόνησης (22/04/26) ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo, ακολούθησαν παιχνίδια κατοχής και στο φινάλε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, με έμφαση στην επίθεση.

Η ομάδα του Λουτσέσκου θα προπονηθεί και την Πέμπτη (23/04/26, 11:00) στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα ταξιδέψει οδικώς για το Βόλο, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας.

