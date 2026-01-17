Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Με τέσσερις απουσίες ο «Δικέφαλος του Βορρά» κόντρα στον ΟΦΗ

Ντεσπόντοφ, Παβλένκα, Ιβανούσετς και Οζντόεφ θα είναι εκτός για την ομάδα του Λουτσε΄σκου
Ο Οζντόεφ σε αγώνα του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Οζντόεφ σε αγώνα του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στην Τούμπα (18/01/26, 19:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Λουτσέσκου θα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές απουσίες στην αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, όμως έγινε γνωστό ποιοι ποδοσφαιριστές δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση της Super League, που οι γηπεδούχοι καλούνται να κερδίσουν για να εκμεταλλευτούν πιθανή απώλεια της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (18/01/26, 21:00). 

Ο Παβλένκα ακολούθησε μέρος του προγράμματος και θα είναι εκτός, όπως και οι Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς που παραμένουν στα «πιτς». Ο Οζντόεφ είναι τιμωρημένος και δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
110
74
67
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo