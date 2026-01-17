ΠΑΟΚ: Με τέσσερις απουσίες ο «Δικέφαλος του Βορρά» κόντρα στον ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στην Τούμπα (18/01/26, 19:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Λουτσέσκου θα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές απουσίες στην αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, όμως έγινε γνωστό ποιοι ποδοσφαιριστές δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση της Super League, που οι γηπεδούχοι καλούνται να κερδίσουν για να εκμεταλλευτούν πιθανή απώλεια της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (18/01/26, 21:00).

Ο Παβλένκα ακολούθησε μέρος του προγράμματος και θα είναι εκτός, όπως και οι Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς που παραμένουν στα «πιτς». Ο Οζντόεφ είναι τιμωρημένος και δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.