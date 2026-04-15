ΠΑΟΚ: Με Ζίβκοβιτς η προπόνηση ενόψει ΑΕΚ

Χαμόγελα στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, μιας και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 40 ημέρες, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ (19/04, 18:00) στην Allwyn Arena για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

“Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, στη συνέχεια είχαμε άσκηση με καταστάσεις 3 Vs 2 και στο φινάλε δουλειά στο τακτικό κομμάτι.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ έκαναν ατομικό στο γήπεδο.

Τέλος ο Κίριλ Ντεσπόντοβ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (16.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00″, αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.