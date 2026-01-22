ΠΑΟΚ – Μπέτις: «Μάχη» στην κατάμεστη Τούμπα για να αγγίξει ο «δικέφαλος» την επόμενη φάση στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις (22.01.2026, 19:45, Newsit.gr, COSMOTE SPORT 3 HD) στην κατάμεστη Τούμπα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει τη νίκη, προκειμένου να φτάσει μια ανάσα από την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σε αντίθεση με τις εγχώριες διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ έχει μια ασταθή πορεία στη φετινή League Phase Europa League (18ος στη βαθμολογία). Η ομάδα του Λουτσέσκου έχει μαζέψει 9 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές και προέρχεται από δυο σερί ισοπαλίες στη διοργάνωση. Με νίκη, θα εξασφαλίσει μια θέση στα playoffs, μια αγωνιστική πριν το φινάλε της League Phase που θα τη βρει να παίζει στην έδρα της Λιό.

Απ’ την άλλη, η Μπέτις βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα (έχει 14 βαθμούς), έχοντας τρεις σερί νίκες και καμία ήττα! Η ισπανική ομάδα προσπαθεί να κλειδώσει μια θέση στο Top-8 της League Phase και στους «16» του Conference League.

Στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν τον σημαντικό αυτό αγώνα, το παρών έδωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γεγονός που έφερε αισιοδοξία στους Θεσσαλονικείς (έστω για παρουσία οτυ στον πάγκο).

Μοναδικός απόντας στον ΠΑΟΚ είναι ο Λούκα Ιβανούσετς, που υποβλήθηκε σε θεραπεία και δούλεψε στο γυμναστήριο”, όπως και ο Χρήστος Ζαφείρης, που δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί (εκτός ευρωπαϊκής λίστας).

Η Μπέτις ανακοίνωσε μια… αποδεκατισμένη αποστολή, αφού ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν υπολογίζει σε 8 ποδοσφαιριστές της ομάδας. Συγκεκριμένα, εκτός -λόγω προβλημάτων τραυματισμού- έμειναν οι Ίσκο, Μπεγερίν, Φίρπο, Κούτσο Ερνάντες, Σοφιάν Άμραμπατ και Ροντρίγκο Ρικέλμε, ενώ ο Σεντρίκ Μπακαμπού συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα είναι διαθέσιμος.

Εκτός έμεινε και ο μεγάλος αστέρας της ομάδας, Άντονι. Όσον αφορά τον Αμπντέ Εζαλζουλί επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στο Copa Africa και μπήκε στην αποστολή.

Το ματς του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί σε κατάμεστη Τούμπα, αφού όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Να αναφέρουμε ότι στη Θύρα 8 θα φιλοξενηθούν φίλοι της Μπέτις, με την ισπανική ομάδα να εξασφαλίζει 1450 εισιτήρια.

Την αναμέτρηση του «δικεφάλου του Βορρά» με την Μπέτις θα σφυρίξει ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα. Βοηθοί του θα είναι οι Ιταλοί Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζιοβάνι Μπατσίνι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ιταλός Λούκα Ζουφέρλι. Στο VAR θα είναι οι Ιταλοί Ντανιέλε Τσίφι και Βαλέριο Μαρίνι.