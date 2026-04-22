Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Για το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του FIBA Europe Cup οι Θεσσαλονικείς στο Παλατάκι

Εκδίκηση για την περσινή ήττα στον τελικό από τους Βάσκους θέλουν οι ασπρόμαυροι
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπιλμπάο στο Παλατάκι για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup (22/04/26, 19:15, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ) και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να πάρει προβάδισμα για τον τίτλο.

Ο τελικός του FIBA Europe Cup είναι επανάληψη της περσινής κατάστασης στη διοργάνωση, μιας και ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο είχαν φτάσει και τη σεζόν 2024/25 μέχρι το τέλος του δρόμου, με τους Βάσκους να υπερτερούν στη διαφορά πόντων, μιας και οι δύο ομάδες είχαν κερδίσει στην έδρα τους.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου με ρεκόρ 11-5 στη διοργάνωση θα ψάξει την εκδίκηση για την περσινή ήττα στον τελικό και θα βρεθεί κοντά σε αυτό αν κρατήσει την έδρα της στο πρώτο ματς, ειδικά αν πάρει και μία ικανοποιητική διαφορά πόντων.

Ο ΠΑΟΚ είναι η τέταρτη καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση με 86.9 πόντους κατά μέσο όρο διαθέτοντας παίκτες που μπορούν να πληγώσουν τις αντίπαλες άμυνες, με τον Ταϊρί να είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Η Μπιλμπάο ανάγκασε τον ΠΑΟΚ στη μοναδική εντός έδρας ήττα του στο FIBA Europe Cup τη φετινή σεζόν. Οι Ισπανοί πέρασαν οριακά με 87-88 από το Παλατάκι στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης και οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι έμαθαν από τα λάθη τους.

Η ρεβάνς των τελικών θα γίνει την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 21:00 στην Bilbao Arena, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να ταξιδέψει στην Ισπανία έχοντας πάρει τα ηνία της σειράς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
137
134
102
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo