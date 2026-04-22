ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup με στόχο να πάρει τη νίκη για να έχει το πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού στην Ισπανία.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο θα διεξαχθεί στο Παλατάκι σήμερα (22/04/26) στις 19:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν για εκδίκηση τη φετινή σεζόν από τους Βάσκους, μιας και στο περσινό FIBA Europe Cup είχαν ηττηθεί στον τελικό στη διαφορά πόντων, με τους Βάσκους να πανηγυρίζουν την κατάκτηση. Και οι δύο ομάδες είχαν προφυλάξει την έδρα τους.