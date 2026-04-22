ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο live ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup

Παρακολουθήστε live τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη.
19:06 | 22.04.2026
Στο γήπεδο ο Μπάνε Πρέλεβιτς
19:05 | 22.04.2026
Τζάμπολ στις 19:15, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ
19:05 | 22.04.2026
Στο Παλατάκι υπάρχουν και αρκετοί φίλαθλοι της Μπιλμπάο
19:04 | 22.04.2026
Δεν πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο
19:03 | 22.04.2026
Κατάμεστο το Παλατάκι
Εκπληκτική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Δικεφάλου
19:03 | 22.04.2026
Η δωδεκάδα της Μπιλμπάο
Νορμάντας, Φρέι, Ντε Κάστρο, Γιαβόρσκι, Κράμπελι, Χίλιαρντ, Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ, Πάντζαρ, Σίλα, Φοντ, Χλίνασον
19:02 | 22.04.2026
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ
Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλλιος, Μουρ, Ντίμσα
19:02 | 22.04.2026
Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και πέρυσι στους τελικούς της διοργάνωσης
Τότε το πρώτο ματς είχε γίνει στην Ισπανία, με την Μπιλμπάο να κατακτά τελικά το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη
18:59 | 22.04.2026
Στόχος του ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς η νίκη
Οι Θεσσαλονικείς καλούνται να εξασφαλίσουν και μία καλή διαφορά ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία σε μία εβδομάδα
18:58 | 22.04.2026
Οι τελικοί είναι διπλοί και μετράει η διαφορά πόντων
Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια κι η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη διαφορά θα κατακτήσει το τρόπαιο
18:58 | 22.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη