ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο live ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν τη νίκη με μία καλή διαφορά ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία
Παρακολουθήστε live τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη.

19:06 | 22.04.2026
Στο γήπεδο ο Μπάνε Πρέλεβιτς
19:05 | 22.04.2026
Τζάμπολ στις 19:15, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ
19:05 | 22.04.2026
Στο Παλατάκι υπάρχουν και αρκετοί φίλαθλοι της Μπιλμπάο
19:04 | 22.04.2026
Δεν πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο
19:03 | 22.04.2026
Κατάμεστο το Παλατάκι

Εκπληκτική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Δικεφάλου

19:03 | 22.04.2026
Η δωδεκάδα της Μπιλμπάο

Νορμάντας, Φρέι, Ντε Κάστρο, Γιαβόρσκι, Κράμπελι, Χίλιαρντ, Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ, Πάντζαρ, Σίλα, Φοντ, Χλίνασον
 

19:02 | 22.04.2026
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ

Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλλιος, Μουρ, Ντίμσα

 

19:02 | 22.04.2026
Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και πέρυσι στους τελικούς της διοργάνωσης

Τότε το πρώτο ματς είχε γίνει στην Ισπανία, με την Μπιλμπάο να κατακτά τελικά το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη

 
 

18:59 | 22.04.2026
Στόχος του ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς η νίκη

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται να εξασφαλίσουν και μία καλή διαφορά ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία σε μία εβδομάδα

18:58 | 22.04.2026
Οι τελικοί είναι διπλοί και μετράει η διαφορά πόντων

Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια κι η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη διαφορά θα κατακτήσει το τρόπαιο

18:58 | 22.04.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη

Αθλητικά
