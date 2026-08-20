ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 τελικό: Γλίτωσε την ήττα με γκολ του Μπάμπα στο 80′

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μποραν, στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για τα πλέι οφ του Conference League, με το ματς να γίνεται στην «σκιά» της μετεγγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και το «δικέφαλο» να μην έχει διαθέσιμο τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στα δυο ματς με τους Νορβηγούς.
Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ στο 80' με γκολ του Μπάμπα, από ασίστ του Λουσέ - Και οι δυο, αλλαγές του Λίσι
ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1 και η πρόκριση θα κριθεί στη Νορβηγία
Έφυγε στην κόντρα ο ΠΑΟΚ, ο Ζαφείρης τροφοδότησε τον Εντιαγέ, αλλά το πλασέ του τελευταίου ήταν πάνω στον Ντίνγκελαντ
Ο Λουσέ εκτέλεσε ένα κόρνερ, βρήκε τον Μπάμπα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αυτός αφού νίκησε τους πάντες στον αέρα, έφερε την αναμέτρηση στα ίσα.
Εκτέλεση κόρνερ του Χατσίδη, η μπάλα πέρασε από τον Εντιαγέ και ο Καμαρά έπιασε άστοχη κεφαλιά
Έξω οι Γιαννούλης, Σανταμαρία και Τάισον Μέσα οι Λουσέ, Μπάμπα και Τέιλορ
Ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Έρικσεν με ψύχραιμο πλασέ με το αριστερό άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους
ο Εντιαγέ στη θέση του Μύθου
με τον Ντε Ρούβε να μην καταφέρνει από κοντά να προωθήσει τη μπάλα στα δίχτυα
ο Μύθου αντιμετωπίζει πρόβλημα και ίσως γίνει αλλαγή με τον Εντιαγέ
Για ζέσταμα έχει σηκωθεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, Σερίφ Εντιαγέ
Αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, ο Τάισον έκανε το φαλτσαριστό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο πορτιέρε της Μπραν μπλόκαρε εύκολα
Χωρίς τον αρχηγό της, Πάλεσεν-Κνούντσεν, θα παραταχθεί η Μπραν στη ρεβάνς του Μπέργκεν κόντρα στον ΠΑΟΚ, μετά την κίτρινη που αντίκρισε στο πρώτο μέρος
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλές και καλές τελικές και θα έπρεπε να είχε βρει ένα γκολ
Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου να πιάνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι-από κοντά- και τον Ντίνγκελαντ λέει «όχι»
Η Μπραν έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν έχει κάνει φάση στα καρέ του ΠΑΟΚ
Ο Τάισον άνοιξε στον Γιαννούλη, αυτός μπήκε μέσα στην περιοχή, ξεμαρκαρίστηκε με μία όμορφη προσποίηση και πάσαρε στον ερχόμενο Χατσίδη, ο οποίος έχοντας ολόκληρο το τέρμα στο έλεος του, έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ, γλύφοντας το αριστερό κάθετο δοκάρι.
Σέντρα του Γιαννούλη από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, αλλά το σουτ κόντραρε
ο πορτιέρε της Μπράν περίμενε το σουτ του Χατσίδη και το μπλόκαρε
Ο Φίνε μετά από όμορφη ενέργεια πάσαρε στον Έρικσεν, το σουτ του οποίου πέρασε πολλά μέτρα ψηλά
Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με Τάισον, η μπάλα έφτασε στον Κένι που έπιασε το σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ
Ο Καμαρά έκλεψε την μπάλα πίσω α[ό τη σέντρα, την κουβάλησε, επέλεξε να κανει ένα σουτ σχεδόν απο το κέντρο, η μπάλα δεν πήρε καν ύψο και ήταν και άστοχη
Σουτ του Μύθου εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Η Τούμπα δεν είναι γεμάτη, αλλά ο κόσμος που βρίσκεται στις εξέδρες της, έχει δημιουργήσει μια τρομερή ατμόσφαιρα – Στο γήπεδο υπάρχουν και φίλοι της Μπραν
Οι παίκτες των δυο ομάδων μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)
Η ενδεκάδα της Μπραν: Ντίντζελαντ, Ντε Ρέβε, Πάλεσεν, Ντράγκσνες, Σόλτβεντ, Πέντερσεν, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Φίνε, Γκούντμουντσον
Η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελ Κανούστο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Καμαρά, Χατσίδης, Τάισον, Μύθου.
Στον πάγκο: Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Πέλκας, Γκόμεζ, Μπάμπα, Λουσέ, Θυμιάνης, Εντιαγέ, Τέιλορ, Σορετίρε, Μπαταούλας
Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, μετά την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης
Τον τιμωρημένο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα καλύψει ο Δημήτρης Χατσίδης, ενώ για το τεράστιο κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια στη θέση «10», ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε τον Μαντί Καμαρά
Ο Αλέσιο Λίσι έχει μπροστά του δύο τελικούς που θα κρίνουν το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, επιλέγοντας μία 11άδα ανάγκης, λόγω των πολλών απουσιών της ομάδας
Το αποψινό ματς γίνεται στη “σκιά” της μετεγγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και σε ένα κλίμα έντασης, με τους οπαδούς να τα βάζουν με τη διοίκηση της ομάδας
Η ρεβάνς θα γίνει σε μια εβδομάδα, στη Νορβηγία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Μπραν για τα πλέι οφ του Conference League