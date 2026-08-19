ΠΑΟΚ – Μπραν: Έτοιμος ο Δικέφαλος του Βορρά για την πρώτη μάχη με τους Νορβηγούς

Δίχως απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με την Μπραν στην Τούμπα, για τα πλέι οφ του Conference League.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια περιλάμβανε ασκήσεις αμυντικής και επιθετικής τακτικής, τελειώματα φάσεων και δίτερμα. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις.

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Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, πραγματοποιώντας τρέξιμο στο γήπεδο.

Ο Τάχα Άλι συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, προσφέροντας χαμόγελα στο ιατρικό και τεχνικό επιτελείο.

Να σημειωθεί ότι στην προπόνηση έδωσαν το παρών και οπαδοί του ΠΑΟΚ, δίνοντας τις απαραίτητες ντόπες στους παίκτες του Αλέσιο Λίσι.