ΠΑΟΚ – Μπραν: Για τη νίκη κόντρα στους Νορβηγούς στην κατάμεστη Τούμπα

Η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ! Ο “δικέφαλος του Βορρά” υποδέχεται (19:45, Cosmotesport3, Newsit.gr) την Μπραν, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει μόνο τη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή 10ος με 7 βαθμούς και θέλει να πάρει την τρίτη σερί νίκη στη League Phase του Europa League κι έτσι να κάνει αποφασιστικό βήμα, για μια θέση στην πρώτη οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση, προέρχεται από οκτώ νίκες και μία ήττα στα τελευταία παιχνίδια. Η μοναδική του ήττα σε αυτό το διάστημα είναι το 2-1 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η Μπραν έχει τους ίδιους βαθμούς με τον ΠΑΟΚ και βρίσκεται ακριβώς πίσω του, με χειρότερο συντελεστή τερμάτων. Η ομάδα από τη Νορβηγία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, αφού μετράει πέντε ματς δίχως νίκη (0-2-3).

Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί την απουσία του τραυματία Κωνσταντέλια, όπως τόνισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και ενδεχομένως εκείνη του Ντεσπόντοφ (ίωση). Εκτός ο κεντρικός μέσος, Φέιλξ Μίρε.

Οι πιθανές συνθέσεις του αγώνα

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Ιβάνουτσετς, Τάισον – Γιακουμάκης

Μπραν (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίτγκελαντ – Ντε Ρόεβε, Χέλαντ, Λάρσεν, Ντράγκσνες – Σόρενσεν, Κόρβινγκ, Γκούντμουνσον – Μάτισεν, Χάαλαντ, Φίνε

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

Βοηθοί: Κρίστοφ Γκιούντς, Μάρκο Ακμέλερ (Γερμανία)

4ος: Φλόριαν Μπατστνούμπερ (Γερμανία)

VAR: Πασκάλ Μέλερ

AVAR: Μπέντζαμιν Κόρτους (Γερμανία)