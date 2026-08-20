ΠΑΟΚ – Μπραν live για τα πλέι οφ του Conference League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μποραν, στην πρώτη μεταξύ τους μάχη για τα πλέι οφ του Conference League, με το ματς να γίνεται στην «σκιά» της μετεγγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και το «δικέφαλο» να μην έχει διαθέσιμο τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στα δυο ματς με τους Νορβηγούς.