ΠΑΟΚ – Μπραν: Προπονήθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου

Δεν ανακοίνωσε αποστολή για το παιχνίδι του Europa League ο Λουτσέσκου
Ο Ντεσπόντοφ σε ζέσταμα του ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ντεσπόντοφ σε ζέσταμα του ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Μπραν στο Europa League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει πλέον διαθέσιμο και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, που επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έβγαλε το κανονικό πρόγραμμα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα τον έχει στην αποστολή για τον αγώνα με την Μπραν στο Europa League.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ώρα Μπραν για το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου, που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και περιμένει στην Τούμπα τους Νορβηγούς για ένα κομβικό παιχνίδι.

Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά έκαναν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά.

