ΠΑΟΚ – Μπραν: Πρώτο βήμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League στη μετά-Κωνσταντέλια εποχή

Στον απόηχο της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ που προκάλεσε πολλές και έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε (20:45, 20/8/2026, OPEN, live από το NewsIt.gr) την Μπραν στην Τούμπα για τα πλέι οφ του Conference League.

Μετά τον αποκλεισμό με δύο ήττες από την Άντερλεχτ, η πρόκριση στη League Phase του Conference League είναι μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ, αν δεν θέλει να μείνει εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παιχνίδια με τη νορβηγική Μπραν μετατράπηκαν σε τελικούς για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, η οποία θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό της, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, λόγω της αποβολής του στον δεύτερο αγώνα με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο.

Τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλά, κυρίως στη μεσοεπιθετκή γραμμή της ομάδας, η οποία θα ενισχυθεί τουλάχιστον με τον Εντιαγέ, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη και δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.

Από την πλευρά τους, οι Νορβηγοί ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία και σε φουλ ρυθμό. Η ομάδα του Εϊρίκ Χόρνελαντ απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού μέσα στην Κύπρο στην παράταση (0-1 και 2-4) ενώ την Κυριακή επικράτησε με 3-0 της Χαμ Καμ για τη 17η αγωνιστική της Eliteserien.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με 25 βαθμούς και επίδοση 8-1-8 (36-27 τέρματα), η Μπραν είναι στην έκτη θέση της κατάταξης, στο -16 από την πρωτοπόρο Μπόντο Γκλιμτ και στο -2 από την τέταρτη Μόλντε, που καταλαμβάνει ευρωπαϊκή θέση. Ο Χόρνελαντ έχει ένα σημαντικό πρόβλημα να επιλύσει, καθώς δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Κρίσταλ Μάνι Ίνγκασον. Ο 24χρονος Ισλανδός μεσοεπιθετικός αποβλήθηκε στη ρεβάνς με τον Απόλλωνα και θα απουσιάσει, στερώντας από τον προπονητή του μια πολύτιμη λύση.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Καμαρά, Χατσίδης, Τάισον, Μύθου.

ΜΠΡΑΝ (Εϊρίκ Χόρνελαντ): Ντίνγκελαντ, Ντε Ρουβ, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ, Ε. Γκούντμουντσον, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Κάστρο, Χάνσεν.