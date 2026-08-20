ΠΑΟΚ – Μπραν: Βασικοί Καμαρά, Χατσίδης και Γιαννούλης – Οι ενδεκάδες του αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League

Ο ΠΑΟΚ θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη και αντιμετωπίζει την Μπραν, για τα πλέι οφ του Confernece League. Χωρίς να έχει τον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς στη διάθεσή του και με τον Κωνσταντέλια να έχει πάρει μετεγγραφή, ο Αλέσιο Λίσι κλήθηκε να βγάλει μια την ενδεκάδα της ομάδας, για το ματς της Τούμπας.

Ο Ιταλός προπονητής έβαλε τον Καμαρά στη θέση του Κωνσταντέλια και -όπως ήταν αναμενόμενο- τον Χατσίδη σε αυτή του Ζίβκοβιτς. Ο Λίσι ξεκινάει βασικό τον Γιαννούλη, ενώ βάζει και τον Μύθου στο κέντρο της επίθεσης.

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ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστοντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Χατσίδης, Καμαρά, Τάισον, Μύθου

Μπραν: Ντίντζελαντ, Ντε Ρέβε, Πάλεσεν, Ντράγκσνες, Σόλτβεντ, Πέντερσεν, Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Φίνε, Γκούντμουντσον