ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Τα προβλήματα δεν σταματούν στον ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μένει την τελευταία στιγμή εκτός αποστολής από το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι (18:00, 19/4/2026) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League ολοκληρώθηκε με ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης.

Η κατάσταση του διεθνή Έλληνα επιθετικού του ΠΑΟΚ θα αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες.

Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτόμερειες, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Εκτός από τον Γιακουμάκη, στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνέχισε την θεραπεία του.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.