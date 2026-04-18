Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ ο Γιακουμάκης στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Χωρίς τον Έλληνα σέντερ φορ θα παραταχθεί ο Δικέφαλος του Βορρά στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Γιακουμάκης
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Τα προβλήματα δεν σταματούν στον ΠΑΟΚ, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μένει την τελευταία στιγμή εκτός αποστολής από το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το κυριακάτικο παιχνίδι (18:00, 19/4/2026) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League ολοκληρώθηκε με ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης.

Η κατάσταση του διεθνή Έλληνα επιθετικού του ΠΑΟΚ θα αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες.

Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτόμερειες, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Εκτός από τον Γιακουμάκη, στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συνέχισε την θεραπεία του.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
154
75
67
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo