ΠΑΟΚ – Ντέρμπι 79-67: Εύκολη νίκη για τους Θεσσαλονικείς και πρόκριση στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League

Ο ΠΑΟΚ απέδειξε στο γήπεδο ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Ντέρμπι και με σκορ 79-67 πήρε τη νίκη και την πρόκριση στον ημιτελικό του προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την Μπούρσασπορ (21/09/25, 16:30) για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστά στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τους Μπεν Μουρ και Τόμας Ντίμσα να είναι οι κορυφαίοι του γηπέδου. Ο Αμερικανός είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο πρώην παίκτης της Ζαλγκίρις είχε 12 πόντους και 4 ασίστ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αν καταφέρει να προκριθεί κόντρα στην καλύτερη από τη σημερινή του αντίπαλο, Μπούρσασπορ θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ρέτζιο Εμίλια και Άντβερπ, που θα αναμετρηθούν στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

ΠΑΟΚ: Μέλβιν 10 (1/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Κόνιαρης, Σλαφτσάκη ς5, Ζάρας, Τζάκσον 4 (1/8 σουτ), Τζόουνς 8 (3/5 δίποντα, 2/ βολές), Περσίδης 11 (1/1 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ιατρίδης, Μπράουν 10 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/3 βολές, 5 ασίστ), Φίλλιος 2, Μουρ 17 (6/7 δίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Ντίμσα 12 (4/6 τρίποντα, 4 ασίστ)

ΝΤΕΡΜΠΙ: Βούτσελιτς 1, Τέρνερ 4 (2/10 σουτ), Ίλιτς 6 (1/1 δίποντο, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Παβλίσεβιτς 13 (2/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα), Άντζουσιτς 4, Ζιβάνοβιτς 6 (3/6 δίποντα), Χατζιμπέγκοβιτς 15 (4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπογκντάνοβιτς, Ντέιβις 7 (1), Ντρέζνιακ 10 (5/7 δίποντα), Μποάκι 1

Τα στατιστικά του ΠΑΟΚ: 18/33 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 13/19 βολές, 27 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 9 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 13 λάθη, 16 φάουλ

Τα στατιστικά της Ντέρμπι: 19/35 δίποντα, 5/19 τρίποντα, 14/20 βολές, 34 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 10 επιθετικά), 16 ασίστ, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 17 λάθη 21 φάουλ

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67