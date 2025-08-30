ΠΑΟΚ: Ο Αλεσάντρο Βολιάκοφ έφτασε στη Θεσσαλονίκη – Λίγο πριν τη συμφωνία με Μπιάνκο ο «δικέφαλος»

Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το Σάββατο (30.08.2025) ο Αλεσάντρο Βολιάκοφ.

Ο 26χρονος Ιταλός αμυντικός έφτασε στη χώρα το μεσημέρι (15:00) για να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά ώστε να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ, με μονοετή δανεισμό από την Τζένοα.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ προς τον Ιταλό στόπερ περιλαμβάνει συμβόλαιο διάρκειας έως το 2029 (1+3 χρόνια), κάτι που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην αποδοχή της μεταγραφής από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για να καλύψει το κενό του Χρήστου Ζαφείρη στην ομάδα (σ.σ. τον Ιανουάριο θα υλοποιηθεί η μετεγγραφή του Έλληνα διεθνή). Όπως όλα δείχνουν, ο Μπιάνκο της Φιορεντίνα είναι εκείνος που φαίνεται ότι θα ενισχύσει το «δικέφαλο του Βορρά».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τους «βιόλα» για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή και το μοναδικό που απομένει είναι να συμφωνηθεί και η οψιόν αγοράς του για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 23χρονος (είναι 6αρο-8άρι) είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Μόντσα, με την οποία πήρε παραστάσεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ενώ, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Φιορεντίνα. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο ομάδες και το μοναδικό που μένει για να «πέσουν» οι υπογραφές είναι να οριστεί η οψιόν της αγοράς του.