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Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Αλέσιο Λίσι θέλει τον Ρούμπεν Σάντσεθ για το δεξί άκρο της άμυνας

Οι Θεσσαλονικείς ετοιμάζουν νέα κίνηση για να τον αποκτήσουν από την Εσπανιόλ
Ο Ρούμπεν Σάντσεθ
Ο Ρούμπεν Σάντσεθ σε μονομαχία με τον Βινίσιους Τζούνιορ/ (AP Photo/Bernat Armangue)
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Ο ΠΑΟΚ παρά το όχι τη; Εσπανιόλ δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του Ρούμπεν Σάντσεθ και ετοιμάζει νέα κίνηση, μιας και είναι ο εκλεκτός του Αλέσιο Λίσι για τη θέση του δεξιού μπακ.

Η Εσπανιόλ απέρριψε την πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ, καθώς σύμφωνα με το Cadena SER, δεν πλησίαζε τις οικονομικές απαιτήσεις τους, κάτι που όμως δε φαίνεται να σταματά το «Δικέφαλο», που θα κάνει εκ νέου πρόταση για να αποκτήσει τον Σάντσεθ.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ξεκάθαρη άποψη για τον ποδοσφαιριστή και θεωρεί ότι θα αναβαθμίσει συνολικά τη δεξιά πλευρά της ομάδας του.

Η «Marca» ανέφερε ότι η πρώτη πρόταση του ΠΑΟΚ άγγιζε το 1.000.000 ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπώλησης 20%, με τους Καταλανούς να αξιώνουν περισσότερα χρήματα για να πουν το ναι.

Ο Σάντσεθ έχει συμβόλαιο με την Εσπανιόλ μέχρι το 2027, ενώ στο κυνήγι της απόκτησής του είναι και η Έλτσε.

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