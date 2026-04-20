ΠΑΟΚ: Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην πλατεία Αριστοτέλους, στη γιορτή για τα 100 χρόνια του «δικεφάλου»

Ο ΠΑΟΚ γιόρτασε 100 χρόνια ζωής του συλλόγου τη Δευτέρα (20.04.2026) με τους οπαδούς του να συγκεντρώνονται από νωρίς στην Πλατεία Αριστοτέλους, ενώ η ΠΑΕ φρόντισε να παρουσιαστεί ένα drone show πάνω το γήπεδο της Τούμπας, λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ.

Το “παρών” στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης έδωσαν στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως η Μαρία Γκοντσάρεβα και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ωστόσο, το.. πέρασμά του από το “πάρτι’ των φίλων της ομάδας στην πλατεία Αριστοτέλους έκανε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Φυσικά, μόλις έγινε αντιληπτός από τους φίλους της ομάδας, ο προπονητής του ΠΑΟΚ έγινε πόλος έλξης. Μικροί και μεγάλοι φίλοι του “δικεφάλου” τον πλησίασαν και θέλησαν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του, φωνάζοντας παράλληλα το όνομά του, για να τον τιμήσουν.