ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-3 τελικό: Οι Κρητικοί του Κόντη κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό

Το 82ο τρόπαιο στο θεσμό και ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» βρίσκουν κάτοχο στον τελικό του Πανθεσσαλικού
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Πανθεσσαλικό
Διαιτητής: Ευαγγέλου / VAR: Παπαπέτρου, Φωτιάς
2 - 3
τελικό
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ συγκρούονται στο Πανθεσσαλικό, με έπαθλο τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας και το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League (playoffs). Την 8η κατάκτηση του τροπαίου ψάχνει ο «δικέφαλος» και τη 2η η ομάδα της Κρήτης.

23:26 | 25.04.2026
23:26 | 25.04.2026

θα ακολουθήσει η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου

23:25 | 25.04.2026

Οι παίκτες του ΟΦΗ μπροστά από την εξέδρα των οπαδών τους. Χειροκρότημα και συνθήματα

23:23 | 25.04.2026

Συγκίνηση από του παίκτες του ΟΦΗ και σκυμμένα κεφάλια από αυτούς του ΠΑΟΚ

23:23 | 25.04.2026

Για 2η φορά στην ιστορία του, ο ΟΦΗ σηκώνει το Κύπελλο Ελλάδας!

23:22 | 25.04.2026

Νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό, με γκολ του Ισέκα -με εκτέλεση πέναλτι- στην παράταση

23:20 | 25.04.2026
ΛΗΞΗ του τελικού, ο ΟΦΗ ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
23:20 | 25.04.2026
1 λεπτό έξτρα χρονου
23:19 | 25.04.2026
120
Κίτρινη κάρτα στον Λίλο για καθυστέρηση
23:18 | 25.04.2026

Κομπίνα στην εκτέλεση κόρνερ, ο Ζαφείρης την έστειλε στον Πέλκα που έπιασε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα να φύγει πολύ ψηλά

23:17 | 25.04.2026
119

Νέο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ

23:17 | 25.04.2026

Έφυγε άουτ η μπάλα από την ακίνδυνη κεφαλιά του Γερεμέγεφ

23:16 | 25.04.2026

Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ

23:16 | 25.04.2026

κερδισμένο φάουλ του ΠΑΟΚ. ο Πέλκας έχει πάει για να κάνει γέμισμα

23:16 | 25.04.2026

Φτάσαμε στο 117' του τελικού

23:14 | 25.04.2026

ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να στείλει τον τελικό στην παράταση

23:05 | 25.04.2026
Αλλαγή για τον ΟΦΗ

ο Λαμπρόπουλος στη θέση του Σενγκέλια

23:02 | 25.04.2026

Τέλος πρώτου μέρους παράτασης

23:01 | 25.04.2026
105+4
ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 3-2 με την εκτέλεση πέναλτι του Ισέκα
23:01 | 25.04.2026

ο Ισέκα θα το εκτελέσει

22:59 | 25.04.2026
ΠΕΝΑΛΤΙ υπερ του ΟΦΗ
22:58 | 25.04.2026

ο διαιτητής θα δει τη φάση

22:58 | 25.04.2026

θα υπάρξει VAR

22:57 | 25.04.2026
105'

ο Σενγκέλια και ο ΟΦΗ φώναξαν για πέναλτι του Χατσίδη, με χέρι

22:50 | 25.04.2026
98'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Μπιάνκο στη θέση του Καμαρά

22:49 | 25.04.2026
Αλλαγή στην αλλαγή ο Καμαρά, που βοήθησε να πάει ο τελικός στην παράταση
22:47 | 25.04.2026
97'

ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ο Καμαρά, μάλλον με θλάση, μετά από ένα σπριντ για να προλάβει μια κάθετη μπαλιά

22:46 | 25.04.2026
95

με διπλή προσπάθεια ο Λίλο μπλόκαρε την μπαλιά του Κεντζιόρα

22:42 | 25.04.2026

Ξεκίνησε το πρώτο μέρος της παράτασης

22:41 | 25.04.2026
Αλλαγή για τον ΟΦΗ

ο Ισέκα στη θέση του Σαλσέδο. Αλλαγή κεντρικού επιθετικού από τον Κόντη

22:41 | 25.04.2026
ΛΗΞΗ και ΠΑΡΑΤΑΣΗ με το σκορ στο 2-2
22:35 | 25.04.2026
90+16'

καλή προσπάθεια του Σενγκέλια από τα δεξιά και σέντρα με το αριστερό του πόδι, ο Αποστολάκης έπιασε την κοντινή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, χωρίς να απειλήσει

22:34 | 25.04.2026
90+13

Πέλκας και Κωνσταντέλιας συνεργάστηκαν με ταχύτητα, ο δεύτερος έκανε το γύρισμα από αριστερά, αλλά ο Γερεμέγεφ δεν μπόρεσε να σκοράρει, στέλνοντας την μπάλα άουτ

22:26 | 25.04.2026
90'7
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 2-2 με τον Γερεμέγεφ

Ο Μαντί Καμαρά ελίχθηκε ωραία στην περιοχή του ΟΦΗ, αποφεύγοντας δύο αντιπάλους και φέρνοντας την μπάλα μπροστά του, έκανε το παράλληλο γύρισμα στη μικρή περιοχή με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει προ κενής εστίας

22:22 | 25.04.2026

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει στημένες φάσεις για να γίνει επικίνδυνος

22:22 | 25.04.2026
15 τα λεπτά των καθυστερήσεων!
22:19 | 25.04.2026
89'
Διπλή αλλαγή για τον ΟΦΗ

ο Λίλο στη θέση του Χριστογεώργου και ο Κανελόπουλος σε αυτή του Κωστούλα

22:19 | 25.04.2026

"καθαρή" η φάση, ο Κωστούλας έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος του ΟΦΗ

22:17 | 25.04.2026

Υπάρχει και έλεχος VAR

22:17 | 25.04.2026
87'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Μετά από σέντρα, γύρισμα του Κεντζιόρα και... αναμπουμπούλα στη μεγάλη περιοχή, ο Κωστούλας έδιωξε πριν η μπάλα περάσει την τελική γραμμή

22:16 | 25.04.2026
86'
Κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο
22:11 | 25.04.2026
86'

Ο ΠΑΟΚ κυκλοφορεί την μπάλα αλλά δεν βρίσκει διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα. ο ΟΦΗ έχει κλείσει καλά την άμυνά του

22:08 | 25.04.2026
78'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Έξω οι Ζίφκοβιτς και Οζντόεφ Μέσα οι Καμαρά και Πέλκας

22:07 | 25.04.2026
78'
Αλλαγές για τον ΟΦΗ

Εκτός Νους και Φούντας, μέσα Θεοδοσουλάκης και Αποστολάκης

22:06 | 25.04.2026

Στο έδαφος ο Νους με κράμπες, πιθανότατα. Πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Φούντας, όπως και ο Χριστογεώργος

22:01 | 25.04.2026

Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Λίνο, κάνει προθέρμανση. ο Χριστογεώργος φαίνεται πως δεν μπορεί να συνεχίσει

22:01 | 25.04.2026

Κράμπες και ο Χριστογεώργος του ΟΦΗ

21:59 | 25.04.2026

Λίγο πριν, στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε και ο Τιάγκο Νους, αλλά συνεχίζει κανονικά

21:57 | 25.04.2026

Ο επόπτης Φωτόπουλος συνεχίζει κανονικά το ματς

21:56 | 25.04.2026

Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και θα συνεχίσει

21:55 | 25.04.2026

Έχουμε πρόβλημα με τον βοηθό, ο οποίος ταλαιπωρείται από κράμπες και στα δύο πόδια

21:55 | 25.04.2026
61'
Τριπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Εξω οι Μεϊτέ, Μύθου και Τάισον Μέσα οι Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Ζαφείρης

21:45 | 25.04.2026
60'

Κρίσιμη προβολή του Σενγκέλια σε πλασέ του Ζίβκοβιτς και η μπάλα πέρασε κόρνερ

21:44 | 25.04.2026
55'

Άστοχο πλασέ του Μύθου μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά

21:40 | 25.04.2026
50'
ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 1-2

Μετά από γέμισμα του Σενγκέλια, ο Σαλσίδο με κεφαλιά πάσα βρήκε στον Νους, αυτός έκανε το κοντρόλ με το στήθος και με προβολή νίκησε τον Τσιφτσή

21:39 | 25.04.2026
48'
Μεγάλη στιγμή για τον ΟΦΗ

 Ο Σενγκέλια με ωραία πάσα βρήκε τον Φούντα στην περιοχή, αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα έφτασε στον Νους αλλά ο Αργεντινός δεν μπόρεσε να εκτελέσει γεμάτα, με τον Τσιφτσή να μαζεύει την μπάλα

21:37 | 25.04.2026
47'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

ο Τάισον κουβάλησε την μπάλα, έπιασε το πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και θέση δεξιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ

21:35 | 25.04.2026
Δεύτερο ημίχρονο στον τελικό Κυπέλλου
21:34 | 25.04.2026

Επιστρέφουν και αυτοί του ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο

21:28 | 25.04.2026

Επιστρέφουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο

21:28 | 25.04.2026

8 τελικές ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, 3 για τον ΟΦΗ

21:15 | 25.04.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Πανθεσσαλικό
21:13 | 25.04.2026
44'

Καλό σουτ του Κωνσταντέλια έξω από τη μεγάλη περιοχή και με το εξωτερικό, η μπάλα ένα μέτρο έξω από το αριστερό δοκάρι

41'

κακό πλασέ του Κωνσταντέλια εκτός μεγάλης περιοχής

21:04 | 25.04.2026
40'
ΔΟΚΑΡΙ για τον ΟΦΗ με τον Φούντα

Πολύ ωραία επίθεση του ΟΦΗ από τα δεξιά, ο Σενγκέλια μοίρασε ωραία με τον Φούντα που εκτέλεσε με τη μια από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Τσιφτσή

33'

Χαμηλό σουτ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χριστογεώργου

31'

Στο έδαφος ο Φούντας, όμως φαίνεται ότι θα συνεχίσει

28'
ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 1-1 με τον Φούντα

Γύρισμα του Σενγκέλια από δεξιά, ο Φούντας πλάσαρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά -με πλασέ- νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1

18'
Πρώτη ευκαιρία του ΟΦΗ στον τελικό

Μακρινό πλασέ του Φούντα, ο Τσιφτσής δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει

15'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 με τον Μιχαηλίδη

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0

12'
Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ανάπτυξη του Τάισον από τα αριστερά, έξυπνη πάσα του Κωνσταντέλια με το εξωτερικό, αλλά ο Ζίφκοβιτς έκανε κακό πλασέ από τον άξονα και ελάχιστα μέσα από τη μεγάλη περιοχή

3'
Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση φάουλ του Ζίφκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά - ψαράκι και έστειλε την μπάλα να έράσει ελάχιστα άουτ

2'

Κάθετη για τον Κωνσταντέλια και γύρισμα του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τα δεξιά, έδιωξε η άμυνα του ΟΦΗ

"Σέντρα" στον τελικό Κυπέλλου Betsson
20:27 | 25.04.2026

Πορτογαλί φανέλα και μαύρο σορτσάκι για τους παίκτες του ΟΦΗ

20:25 | 25.04.2026

Ασπρόμαυρη φανέλα και λευκό σορτσάκι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ

20:25 | 25.04.2026

Ο υφυπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και τους προέδρους των δυο ομάδων, χαιρέτησαν όλους τους ποδοσφαιριστές

Οι παίκτες των δυο ομάδων βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο

20:18 | 25.04.2026

Ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό

20:17 | 25.04.2026

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Φωτιάς

20:16 | 25.04.2026

Ζήσης Βρύζας και Νίκος Μαχλάς μετέφεραν το τρόπαιο στο κέντρο του γηπέδου

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Σενγκέλια, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας, Σαλσίδο, Νους

Στον πάγκο του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Κενουργιάκης, Ισέκα

20:16 | 25.04.2026

Στον ΟΦΗ, ο Έλληνας τεχνικός έκανε μια έκπληξη στην τριάδα των στόπερ στο 3-4-3 που παρατάσσει την ομάδα του, καθώς αντί του Λαμπρόπουλου πήρε φανέλα βασικού ο Πούγγουρας

20:15 | 25.04.2026

Με μαύρα περιβραχιόνια ο ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ-Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίφκοβιτς, Μύθου.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ

20:15 | 25.04.2026

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του από την έναρξη της αναμέτρησης τόσο τον Σουαλιό Μεϊτέ, όσο και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, δύο ποδοσφαιριστές που βρισκόντουσαν καιρό στα πιτς λόγω τραυματισμών

20:15 | 25.04.2026

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες των δυο ομάδων

20:15 | 25.04.2026

Ο ΟΦΗ, από την άλλη, έχει μόλις ένα Κύπελλο, αυτό του 1987. Έφτασαν, όμως, οι Κρητικοί και πέρυσι στο καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης, για να ηττηθούν με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ

20:14 | 25.04.2026

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν οκτώ τρόπαια στην κατοχή τους, έπειτα από 24 παρουσίες σε τελικό. Η πενταετία 2017-2021 ήταν «χρυσή» για τους Θεσσαλονικείς αφού κατέκτησαν τέσσερις τίτλους, για να ακολουθήσει ο χαμένος τελικός του 2023 στο Πανθεσσαλικό (με 2-0 από την ΑΕΚ)

20:14 | 25.04.2026

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να γιορτάσουν με - τουλάχιστον - ένα τρόπαιο τα 100 χρόνια ιστορίας τους και τους Κρητικούς να θέλουν να εξασφαλίσουν το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχοντας σαν... μαξιλαράκι και τη συμμετοχή τους στα Play Off 5-8 της Super League

20:14 | 25.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ

20:14 | 25.04.2026
