ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-3 τελικό: Οι Κρητικοί του Κόντη κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ συγκρούονται στο Πανθεσσαλικό, με έπαθλο τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας και το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League (playoffs). Την 8η κατάκτηση του τροπαίου ψάχνει ο «δικέφαλος» και τη 2η η ομάδα της Κρήτης.
θα ακολουθήσει η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου
Οι παίκτες του ΟΦΗ μπροστά από την εξέδρα των οπαδών τους. Χειροκρότημα και συνθήματα
Συγκίνηση από του παίκτες του ΟΦΗ και σκυμμένα κεφάλια από αυτούς του ΠΑΟΚ
Για 2η φορά στην ιστορία του, ο ΟΦΗ σηκώνει το Κύπελλο Ελλάδας!
Νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό, με γκολ του Ισέκα -με εκτέλεση πέναλτι- στην παράταση
Κομπίνα στην εκτέλεση κόρνερ, ο Ζαφείρης την έστειλε στον Πέλκα που έπιασε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα να φύγει πολύ ψηλά
Νέο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ
Έφυγε άουτ η μπάλα από την ακίνδυνη κεφαλιά του Γερεμέγεφ
Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ
κερδισμένο φάουλ του ΠΑΟΚ. ο Πέλκας έχει πάει για να κάνει γέμισμα
Φτάσαμε στο 117' του τελικού
ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να στείλει τον τελικό στην παράταση
ο Λαμπρόπουλος στη θέση του Σενγκέλια
Τέλος πρώτου μέρους παράτασης
ο Ισέκα θα το εκτελέσει
ο διαιτητής θα δει τη φάση
θα υπάρξει VAR
ο Σενγκέλια και ο ΟΦΗ φώναξαν για πέναλτι του Χατσίδη, με χέρι
Ο Μπιάνκο στη θέση του Καμαρά
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ο Καμαρά, μάλλον με θλάση, μετά από ένα σπριντ για να προλάβει μια κάθετη μπαλιά
με διπλή προσπάθεια ο Λίλο μπλόκαρε την μπαλιά του Κεντζιόρα
Ξεκίνησε το πρώτο μέρος της παράτασης
ο Ισέκα στη θέση του Σαλσέδο. Αλλαγή κεντρικού επιθετικού από τον Κόντη
καλή προσπάθεια του Σενγκέλια από τα δεξιά και σέντρα με το αριστερό του πόδι, ο Αποστολάκης έπιασε την κοντινή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, χωρίς να απειλήσει
Πέλκας και Κωνσταντέλιας συνεργάστηκαν με ταχύτητα, ο δεύτερος έκανε το γύρισμα από αριστερά, αλλά ο Γερεμέγεφ δεν μπόρεσε να σκοράρει, στέλνοντας την μπάλα άουτ
Ο Μαντί Καμαρά ελίχθηκε ωραία στην περιοχή του ΟΦΗ, αποφεύγοντας δύο αντιπάλους και φέρνοντας την μπάλα μπροστά του, έκανε το παράλληλο γύρισμα στη μικρή περιοχή με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει προ κενής εστίας
Ο ΠΑΟΚ ψάχνει στημένες φάσεις για να γίνει επικίνδυνος
ο Λίλο στη θέση του Χριστογεώργου και ο Κανελόπουλος σε αυτή του Κωστούλα
"καθαρή" η φάση, ο Κωστούλας έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος του ΟΦΗ
Υπάρχει και έλεχος VAR
Μετά από σέντρα, γύρισμα του Κεντζιόρα και... αναμπουμπούλα στη μεγάλη περιοχή, ο Κωστούλας έδιωξε πριν η μπάλα περάσει την τελική γραμμή
Ο ΠΑΟΚ κυκλοφορεί την μπάλα αλλά δεν βρίσκει διαδρόμους στην αντίπαλη άμυνα. ο ΟΦΗ έχει κλείσει καλά την άμυνά του
Έξω οι Ζίφκοβιτς και Οζντόεφ Μέσα οι Καμαρά και Πέλκας
Στο έδαφος ο Νους με κράμπες, πιθανότατα. Πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Φούντας, όπως και ο Χριστογεώργος
Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Λίνο, κάνει προθέρμανση. ο Χριστογεώργος φαίνεται πως δεν μπορεί να συνεχίσει
Κράμπες και ο Χριστογεώργος του ΟΦΗ
Λίγο πριν, στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε και ο Τιάγκο Νους, αλλά συνεχίζει κανονικά
Ο επόπτης Φωτόπουλος συνεχίζει κανονικά το ματς
Δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και θα συνεχίσει
Έχουμε πρόβλημα με τον βοηθό, ο οποίος ταλαιπωρείται από κράμπες και στα δύο πόδια
Εξω οι Μεϊτέ, Μύθου και Τάισον Μέσα οι Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Ζαφείρης
Κρίσιμη προβολή του Σενγκέλια σε πλασέ του Ζίβκοβιτς και η μπάλα πέρασε κόρνερ
Άστοχο πλασέ του Μύθου μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά
Μετά από γέμισμα του Σενγκέλια, ο Σαλσίδο με κεφαλιά πάσα βρήκε στον Νους, αυτός έκανε το κοντρόλ με το στήθος και με προβολή νίκησε τον Τσιφτσή
Ο Σενγκέλια με ωραία πάσα βρήκε τον Φούντα στην περιοχή, αυτός έκανε το παράλληλο γύρισμα στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα έφτασε στον Νους αλλά ο Αργεντινός δεν μπόρεσε να εκτελέσει γεμάτα, με τον Τσιφτσή να μαζεύει την μπάλα
ο Τάισον κουβάλησε την μπάλα, έπιασε το πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και θέση δεξιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ
Επιστρέφουν και αυτοί του ΟΦΗ στον αγωνιστικό χώρο
Επιστρέφουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο
8 τελικές ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, 3 για τον ΟΦΗ
Καλό σουτ του Κωνσταντέλια έξω από τη μεγάλη περιοχή και με το εξωτερικό, η μπάλα ένα μέτρο έξω από το αριστερό δοκάρι
κακό πλασέ του Κωνσταντέλια εκτός μεγάλης περιοχής
Πολύ ωραία επίθεση του ΟΦΗ από τα δεξιά, ο Σενγκέλια μοίρασε ωραία με τον Φούντα που εκτέλεσε με τη μια από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Τσιφτσή
Χαμηλό σουτ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χριστογεώργου
Στο έδαφος ο Φούντας, όμως φαίνεται ότι θα συνεχίσει
Γύρισμα του Σενγκέλια από δεξιά, ο Φούντας πλάσαρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά -με πλασέ- νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1
Μακρινό πλασέ του Φούντα, ο Τσιφτσής δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει
Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0
Ανάπτυξη του Τάισον από τα αριστερά, έξυπνη πάσα του Κωνσταντέλια με το εξωτερικό, αλλά ο Ζίφκοβιτς έκανε κακό πλασέ από τον άξονα και ελάχιστα μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Εκτέλεση φάουλ του Ζίφκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά - ψαράκι και έστειλε την μπάλα να έράσει ελάχιστα άουτ
Κάθετη για τον Κωνσταντέλια και γύρισμα του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τα δεξιά, έδιωξε η άμυνα του ΟΦΗ
Πορτογαλί φανέλα και μαύρο σορτσάκι για τους παίκτες του ΟΦΗ
Ασπρόμαυρη φανέλα και λευκό σορτσάκι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ
Ο υφυπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και τους προέδρους των δυο ομάδων, χαιρέτησαν όλους τους ποδοσφαιριστές
Οι παίκτες των δυο ομάδων βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο
Ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος
4ος: Βεργέτης
VAR: Παπαπέτρου
AVAR: Φωτιάς
Ζήσης Βρύζας και Νίκος Μαχλάς μετέφεραν το τρόπαιο στο κέντρο του γηπέδου
ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Σενγκέλια, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας, Σαλσίδο, Νους
Στον πάγκο του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Κενουργιάκης, Ισέκα
Στον ΟΦΗ, ο Έλληνας τεχνικός έκανε μια έκπληξη στην τριάδα των στόπερ στο 3-4-3 που παρατάσσει την ομάδα του, καθώς αντί του Λαμπρόπουλου πήρε φανέλα βασικού ο Πούγγουρας
Με μαύρα περιβραχιόνια ο ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ-Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίφκοβιτς, Μύθου.
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ
Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του από την έναρξη της αναμέτρησης τόσο τον Σουαλιό Μεϊτέ, όσο και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, δύο ποδοσφαιριστές που βρισκόντουσαν καιρό στα πιτς λόγω τραυματισμών
Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
Ο ΟΦΗ, από την άλλη, έχει μόλις ένα Κύπελλο, αυτό του 1987. Έφτασαν, όμως, οι Κρητικοί και πέρυσι στο καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης, για να ηττηθούν με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ
Οι «ασπρόμαυροι» έχουν οκτώ τρόπαια στην κατοχή τους, έπειτα από 24 παρουσίες σε τελικό. Η πενταετία 2017-2021 ήταν «χρυσή» για τους Θεσσαλονικείς αφού κατέκτησαν τέσσερις τίτλους, για να ακολουθήσει ο χαμένος τελικός του 2023 στο Πανθεσσαλικό (με 2-0 από την ΑΕΚ)
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να γιορτάσουν με - τουλάχιστον - ένα τρόπαιο τα 100 χρόνια ιστορίας τους και τους Κρητικούς να θέλουν να εξασφαλίσουν το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχοντας σαν... μαξιλαράκι και τη συμμετοχή τους στα Play Off 5-8 της Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ