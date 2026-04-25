ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ασπρόμαυρη μάχη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό

Η ώρα του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έφτασε. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ συγκρούονται απόψε (25/4, 20:30, Cosmote Sport 1, live από το NewsIt.gr) στο Πανθεσσαλικό, σε μία ασπρόμαυρη μάχη με έπαθλο τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League.

Ο 82ος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα επιδιώξει να συνδυάσει τα γενέθλια για τα 100 χρόνιας ζωής με την κατάκτηση του 9ου Κυπέλλου της ιστορίας τους.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ κατάφερε να φτάσει για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό κι αυτή τη φορά θέλει να “πιει και νερό”, πανηγυρίζοντας το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του.

Περίπου 8.000 οπαδοί των δύο ομάδων πρόκειται να δημιουργήσουν “καυτή” ατμόσφαιρα στο Πανθεσσαλικό, προκειμένου να σπρώξουν τις ομάδες τους προς τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του τροπαίου.

ΠΑΟΚ: Μονόδρομος η κατάκτηση του Κυπέλλου μετά τα αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα

Η αλήθεια είναι, πάντως, πως η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έρχεται από… κάζο. Η ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, άφησε τους «ασπρόμαυρους» στο -8 από την κορυφή και, κυρίως, έριξε πολύ την αυτοπεποίθησή τους κι ενώ είχαν προηγηθεί η «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και η ήττα-σοκ με 2-1 από τον Βόλο στο… Πανθεσσαλικό.

Οι Θεσσαλονικείς, σε κάθε περίπτωση, ελπίζουν να… τριτώσουν το καλό κόντρα στους Κρητικούς, τους οποίους για το πρωτάθλημα κέρδισαν με 2-1 (75’ Τιάγκο Νους – 10’ Μαγκομέντ Οζντόεφ, 24’ Δημήτρης Πέλκας) στην ουδέτερη Λεωφόρο (14/9) και με 3-0 (18’ Πέλκας, 40’ Τάισον, 43’ Γιώργος Γιακουμάκης) στην Τούμπα (18/1).

Το ευχάριστο για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι πως πλέον έχει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Οι Τζόντζο Κένι, Γιάννης Μιχαηλίδης και Αντρίγια Ζίβκοβιτς πήραν χρόνο συμμετοχής κόντρα στην ΑΕΚ ενώ στην αποστολή, δίχως να χρησιμοποιηθεί, ήταν κι ο Σουαλιό Μεϊτέ.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκης θα απουσιάσουν για τους «ασπρόμαυρους» που, όμως, έχουν λύσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, με τους Δημήτρη Χατσίδη και Ανέστη Μύθου να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.



Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 8η θέση στην παρθενική League Phase της διοργάνωσης με επτά βαθμούς (2-1-1 με 10-7 τέρματα). Η υπόλοιπη πορεία του ως τον τελικό:

Play Off, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέναλτι)

Προημιτελική Φάση, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2

Ημιτελική Φάση, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΟΦΗ: Με την ψυχολογία στα ύψη για να γράψει ιστορία

Με ανεβασμένη ψυχολογία, αντίθετα, θα παραταχθεί στον τελικό ο ΟΦΗ, καθώς το περασμένο Σάββατο (18/4) επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού στο Παγκρήτιο και μείωσε στους δυο βαθμούς τη διαφορά από τους Βοιωτούς και την πρωτιά στο Γκρουπ 5-8 που δίνει ένα εισιτήριο για το UEFA Conference League της προσεχούς περιόδου. Ο Χρήστος Κόντης θα διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στην καριέρα του ως προπονητής, καθώς ήταν αυτός που είχε οδηγήσει τον Παναθηναϊκό το 2024 στο θρίαμβο, με τους «πράσινους» να κερδίζουν με 1-0 τον Άρη – πάλι στο Πανθεσσαλικό.

Ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν για τον 50χρονο Έλληνα τεχνικό. Ο οποίος θα στηριχθεί και πάλι σε άμυνα με τρία στόπερ και στην έκρηξη των Νους, Έντι Σαλσίδο και Λεβάν Σενγκέλια στην επίθεση προκειμένου να «πληγώσει» τον αντίπαλο. Η απουσία του Μπόρχα Γκονζάλεθ σίγουρα αποτελεί πονοκέφαλο για τον Κόντη, με τον Γιάννη Αποστολάκη να είναι ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Ισπανού σε ρόλο δεξιού μπακ-χαφ. Εκτός δράσης κι ο νεαρός στόπερ Γιάννης Χριστόπουλος.



Ο ΟΦΗ τερμάτισε στην 6η θέση στην παρθενική League Phase της διοργάνωσης με εννέα βαθμούς (3-0-1 με 7-3 τέρματα). Η υπόλοιπη πορεία του ως τον τελικό:

Play Off, ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Προημιτελική Φάση, ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1

Ημιτελική Φάση, ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1 και Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1

Ο διαιτητής του τελικού του Κυπέλλου

Ο Άγγελος Ευαγγέλου, από την Αθήνα, ορίστηκε να διευθύνει τον 82ο τελικό του Κυπέλλου, με τη διαιτητική ομάδα να είναι αμιγώς ελληνική – κάτι που έφερε αντίδραση-ανακοίνωση από την πλευρά των Κρητικών. Ο 42χρονος διαιτητής σφύριξε το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2 για την 3η αγωνιστική της Super League ενώ έπαιξε εκ νέου τους Κρητικούς στην ήττα με 4-1 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο ματς της πρεμιέρας που διεξήχθη τον Μάρτιο (4/3). Στο Κύπελλο, διαιτήτευσε το ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0 (3/12) για τη League Phase της διοργάνωσης, αλλά και τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» που βρήκε νικητές τους Θεσσαλονικείς με 1-0.

Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας

Ολυμπιακός (29):1947, 1951, 1952, 1953 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020, 2025

Παναθηναϊκός (20): 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014, 2022, 2024

ΑΕΚ (16): 1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016, 2023

ΠΑΟΚ (8): 1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021

Πανιώνιος (2): 1979, 1998

ΑΕΛ (2): 1985, 2007

Άρης (1): 1970

Ηρακλής (1): 1976

ΟΦΗ (1): 1987

Καστοριά (1): 1980

Εθνικός Πειραιώς (1): 1933