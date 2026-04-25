ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ένταση μεταξύ οπαδών του «δικεφάλου» και της αστυνομίας, προβλήματα για την είσοδο στο Πανθεσσαλικό για τους Κρητικούς

Ένταση και ταλαιπωρία πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Μικρής έντασης επεισόδια μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και δυνάμεων της αστυνομίας είχαμε έξω από το Πανθεσσαλικό, περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ.

Μεγάλος όγκος φίλων του ΠΑΟΚ είχε συγκεντρωθεί έξω από το σημείο όπου έπρεπε να περάσουν από τον έλεγχο της αστυνομίας, προκειμένου να περάσουν στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού. Στιγμιαία επικράτησε ένταση ανάμεσα σε φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης και των Αρχών, ωστόσο, η κατάσταση δεν ξέφυγε και εκτονώθηκε άμεσα.

Η Αστυνομία διατήρησε τον έλεγχο κάνοντας μάλιστα στιγμιαία και χρήση σπρέι. Άμεσα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποσυμφόρηση και τη συνέχιση της εισόδου του κόσμου στις εξέδρες.

Μεγάλη ταλαιπωρία, όμως, υπήρξε και για τους φίλους του ΟΦΗ, καθώς δημιουργήθηκε πρόβλημα με τη ροή εισόδου των οπαδών στο Πανθεσσαλικό, καθώς φαίνεται πως δεν υπήρχαν αρκετά σκανερακιά για τον έλεγχο των εισιτηρίων.

Θυμίζουμε πως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ εξάντλησαν τα 7.870 εισιτήρια που έλαβαν από την ΕΠΟ.

