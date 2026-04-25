ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ένταση μεταξύ οπαδών του «δικεφάλου» και της αστυνομίας, προβλήματα για την είσοδο στο Πανθεσσαλικό για τους Κρητικούς

Μικρής έντασης επεισόδια μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και δυνάμεων της αστυνομίας είχαμε έξω από το Πανθεσσαλικό, περίπου 1,5 ώρα πριν από την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ.

Μεγάλος όγκος φίλων του ΠΑΟΚ είχε συγκεντρωθεί έξω από το σημείο όπου έπρεπε να περάσουν από τον έλεγχο της αστυνομίας, προκειμένου να περάσουν στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού. Στιγμιαία επικράτησε ένταση ανάμεσα σε φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης και των Αρχών, ωστόσο, η κατάσταση δεν ξέφυγε και εκτονώθηκε άμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αστυνομία διατήρησε τον έλεγχο κάνοντας μάλιστα στιγμιαία και χρήση σπρέι. Άμεσα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποσυμφόρηση και τη συνέχιση της εισόδου του κόσμου στις εξέδρες.

Μικροένταση των οπαδών του ΠΑΟΚ με την αστυνομία μια ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας! #paokfc pic.twitter.com/DCTXrGHyAs — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 25, 2026

Μεγάλη ταλαιπωρία, όμως, υπήρξε και για τους φίλους του ΟΦΗ, καθώς δημιουργήθηκε πρόβλημα με τη ροή εισόδου των οπαδών στο Πανθεσσαλικό, καθώς φαίνεται πως δεν υπήρχαν αρκετά σκανερακιά για τον έλεγχο των εισιτηρίων.

Θυμίζουμε πως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ εξάντλησαν τα 7.870 εισιτήρια που έλαβαν από την ΕΠΟ.