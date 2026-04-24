ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Επικές εικόνες από τους οπαδούς των Κρητικών στο πλοίο προς Πειραιά

Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει αύριο (24/04/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και χιλιάδες Κρητικοί ξεκίνησαν το ταξίδι από την Κρήτη προς το Βόλο.

Πάνω από 7.500 οπαδοί του ΟΦΗ θα δώσουν βροντερό “παρών” στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο και το ταξίδι τους ξεκίνησε από νωρίς, δημιουργώντας φοβερές εικόνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φίλοι του ΟΦΗ έκαναν ακόμη και τα πλοία προς τον Πειραιά να θυμίζουν… Γεντί Κουλέ και δεν τους σταμάτησε ούτε η βροχή, από το να ανάψουν τα καπνογόνα και να αρχίσουν τα συνθήματα, φτιάχνοντας ατμόσφαιρα γηπέδου μέχρι και στο… Αιγαίο.

Οι φίλοι του ΟΦΗ δεν πτοούνται από τη βροχή και εξακολουθούν να τραγουδούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους!



Αποστολή στην Κρήτη: Χρήστος Τζώλος. pic.twitter.com/RF8xyONv4n — Sportal.gr (@SportalgrG) April 24, 2026

Κρητική απόβαση στον Βόλο, ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ.



Κώστας Αυγουστάκης pic.twitter.com/37PYOVVSka — SPORT24 (@sport24) April 24, 2026

Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.