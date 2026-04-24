ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Επικές εικόνες των οπαδών των Κρητικών στο πλοίο προς Πειραιά

Με καπνογόνα και συνθήματα οι οπαδοί του ΟΦΗ ξεκίνησαν το ταξίδι με τελικό προορισμό το Βόλο και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Οπαδοί του ΟΦΗ στην Κρήτη / EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει αύριο (24/04/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και χιλιάδες Κρητικοί ξεκίνησαν το ταξίδι από την Κρήτη προς το Βόλο.

Πάνω από 7.500 οπαδοί του ΟΦΗ θα δώσουν βροντερό “παρών” στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο και το ταξίδι τους ξεκίνησε από νωρίς, δημιουργώντας φοβερές εικόνες.

Οι φίλοι του ΟΦΗ έκαναν ακόμη και τα πλοία προς τον Πειραιά να θυμίζουν… Γεντί Κουλέ και δεν τους σταμάτησε ούτε η βροχή, από το να ανάψουν τα καπνογόνα και να αρχίσουν τα συνθήματα, φτιάχνοντας ατμόσφαιρα γηπέδου μέχρι και στο… Αιγαίο.

Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

