ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ συγκρούονται απόψε στο Πανθεσσαλικό, σε μία ασπρόμαυρη μάχη με έπαθλο τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26.

Ο 82ος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα επιδιώξει να συνδυάσει τα γενέθλια για τα 100 χρόνιας ζωής με την κατάκτηση του 9ου Κυπέλλου της ιστορίας του.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ κατάφερε να φτάσει για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό κι αυτή τη φορά θέλει να “πιει και νερό”, πανηγυρίζοντας το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.