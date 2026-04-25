ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο ο ΟΦΗ είναι διψασμένος για το Κύπελλο
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Χρήστο Κόντη
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ συγκρούονται απόψε στο Πανθεσσαλικό, σε μία ασπρόμαυρη μάχη με έπαθλο τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26.

Ο 82ος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα επιδιώξει να συνδυάσει τα γενέθλια για τα 100 χρόνιας ζωής με την κατάκτηση του 9ου Κυπέλλου της ιστορίας του.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ κατάφερε να φτάσει για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό κι αυτή τη φορά θέλει να “πιει και νερό”, πανηγυρίζοντας το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

