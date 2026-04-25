ΠΑΟΚ και ΟΦΗ συγκρούονται στο Πανθεσσαλικό, με έπαθλο τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας και το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League (playoffs). Την 8η κατάκτηση του τροπαίου ψάχνει ο «δικέφαλος» και τη 2η η ομάδα της Κρήτης.
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Χαμηλό σουτ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χριστογεώργου
Στο έδαφος ο Φούντας, όμως φαίνεται ότι θα συνεχίσει
Γύρισμα του Σενγκέλια από δεξιά, ο Φούντας πλάσαρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά -με πλασέ- νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1
Μακρινό πλασέ του Φούντα, ο Τσιφτσής δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει
Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0
Ανάπτυξη του Τάισον από τα αριστερά, έξυπνη πάσα του Κωνσταντέλια με το εξωτερικό, αλλά ο Ζίφκοβιτς έκανε κακό πλασέ από τον άξονα και ελάχιστα μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Εκτέλεση φάουλ του Ζίφκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά - ψαράκι και έστειλε την μπάλα να έράσει ελάχιστα άουτ
Κάθετη για τον Κωνσταντέλια και γύρισμα του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τα δεξιά, έδιωξε η άμυνα του ΟΦΗ
Πορτογαλί φανέλα και μαύρο σορτσάκι για τους παίκτες του ΟΦΗ
Ασπρόμαυρη φανέλα και λευκό σορτσάκι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ
Ο υφυπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και τους προέδρους των δυο ομάδων, χαιρέτησαν όλους τους ποδοσφαιριστές
Οι παίκτες των δυο ομάδων βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο
Ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος
4ος: Βεργέτης
VAR: Παπαπέτρου
AVAR: Φωτιάς
Ζήσης Βρύζας και Νίκος Μαχλάς μετέφεραν το τρόπαιο στο κέντρο του γηπέδου
ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Σενγκέλια, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας, Σαλσίδο, Νους
Στον πάγκο του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Κενουργιάκης, Ισέκα
Στον ΟΦΗ, ο Έλληνας τεχνικός έκανε μια έκπληξη στην τριάδα των στόπερ στο 3-4-3 που παρατάσσει την ομάδα του, καθώς αντί του Λαμπρόπουλου πήρε φανέλα βασικού ο Πούγγουρας
Με μαύρα περιβραχιόνια ο ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ-Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίφκοβιτς, Μύθου.
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ
Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του από την έναρξη της αναμέτρησης τόσο τον Σουαλιό Μεϊτέ, όσο και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, δύο ποδοσφαιριστές που βρισκόντουσαν καιρό στα πιτς λόγω τραυματισμών
Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες των δυο ομάδων
Ο ΟΦΗ, από την άλλη, έχει μόλις ένα Κύπελλο, αυτό του 1987. Έφτασαν, όμως, οι Κρητικοί και πέρυσι στο καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης, για να ηττηθούν με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ
Οι «ασπρόμαυροι» έχουν οκτώ τρόπαια στην κατοχή τους, έπειτα από 24 παρουσίες σε τελικό. Η πενταετία 2017-2021 ήταν «χρυσή» για τους Θεσσαλονικείς αφού κατέκτησαν τέσσερις τίτλους, για να ακολουθήσει ο χαμένος τελικός του 2023 στο Πανθεσσαλικό (με 2-0 από την ΑΕΚ)
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να γιορτάσουν με - τουλάχιστον - ένα τρόπαιο τα 100 χρόνια ιστορίας τους και τους Κρητικούς να θέλουν να εξασφαλίσουν το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχοντας σαν... μαξιλαράκι και τη συμμετοχή τους στα Play Off 5-8 της Super League
