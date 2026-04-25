ΠΑΟΚ – ΟΦΗ live ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το 82ο τρόπαιο στο θεσμό και ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» βρίσκουν κάτοχο
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Πανθεσσαλικό
Διαιτητής: Ευαγγέλου / VAR: Παπαπέτρου, Φωτιάς
1 - 1
1ο ημίχρονο
ΠΑΟΚ και ΟΦΗ συγκρούονται στο Πανθεσσαλικό, με έπαθλο τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας και το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League (playoffs). Την 8η κατάκτηση του τροπαίου ψάχνει ο «δικέφαλος» και τη 2η η ομάδα της Κρήτης.

21:04 | 25.04.2026
40'
ΔΟΚΑΡΙ για τον ΟΦΗ με τον Φούντα
21:04 | 25.04.2026
21:03 | 25.04.2026
21:01 | 25.04.2026
33'

Χαμηλό σουτ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χριστογεώργου

21:01 | 25.04.2026
31'

Στο έδαφος ο Φούντας, όμως φαίνεται ότι θα συνεχίσει

20:48 | 25.04.2026
28'
ΓΚΟΛ για τον ΟΦΗ, 1-1 με τον Φούντα

Γύρισμα του Σενγκέλια από δεξιά, ο Φούντας πλάσαρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά -με πλασέ- νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1

20:47 | 25.04.2026
18'
Πρώτη ευκαιρία του ΟΦΗ στον τελικό

Μακρινό πλασέ του Φούντα, ο Τσιφτσής δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει

20:47 | 25.04.2026
20:46 | 25.04.2026
20:40 | 25.04.2026
15'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 με τον Μιχαηλίδη

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0

20:34 | 25.04.2026
12'
Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ανάπτυξη του Τάισον από τα αριστερά, έξυπνη πάσα του Κωνσταντέλια με το εξωτερικό, αλλά ο Ζίφκοβιτς έκανε κακό πλασέ από τον άξονα και ελάχιστα μέσα από τη μεγάλη περιοχή

20:31 | 25.04.2026
3'
Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση φάουλ του Ζίφκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά - ψαράκι και έστειλε την μπάλα να έράσει ελάχιστα άουτ

20:31 | 25.04.2026
2'

Κάθετη για τον Κωνσταντέλια και γύρισμα του Έλληνα μεσοεπιθετικού από τα δεξιά, έδιωξε η άμυνα του ΟΦΗ

20:28 | 25.04.2026
"Σέντρα" στον τελικό Κυπέλλου Betsson
20:27 | 25.04.2026

Πορτογαλί φανέλα και μαύρο σορτσάκι για τους παίκτες του ΟΦΗ

20:25 | 25.04.2026

Ασπρόμαυρη φανέλα και λευκό σορτσάκι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ

20:25 | 25.04.2026

Ο υφυπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και τους προέδρους των δυο ομάδων, χαιρέτησαν όλους τους ποδοσφαιριστές

20:23 | 25.04.2026
20:20 | 25.04.2026

Οι παίκτες των δυο ομάδων βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο

20:18 | 25.04.2026

Ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό

20:17 | 25.04.2026

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Φωτιάς

20:16 | 25.04.2026

Ζήσης Βρύζας και Νίκος Μαχλάς μετέφεραν το τρόπαιο στο κέντρο του γηπέδου

20:16 | 25.04.2026
20:16 | 25.04.2026

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Σενγκέλια, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Φούντας, Σαλσίδο, Νους

Στον πάγκο του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Θεοδοσουλάκης, Κενουργιάκης, Ισέκα

20:16 | 25.04.2026

Στον ΟΦΗ, ο Έλληνας τεχνικός έκανε μια έκπληξη στην τριάδα των στόπερ στο 3-4-3 που παρατάσσει την ομάδα του, καθώς αντί του Λαμπρόπουλου πήρε φανέλα βασικού ο Πούγγουρας

20:15 | 25.04.2026

Με μαύρα περιβραχιόνια ο ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

20:15 | 25.04.2026
20:15 | 25.04.2026

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ-Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίφκοβιτς, Μύθου.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Καμαρά, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ

20:15 | 25.04.2026

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα έχει στη διάθεση του από την έναρξη της αναμέτρησης τόσο τον Σουαλιό Μεϊτέ, όσο και τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, δύο ποδοσφαιριστές που βρισκόντουσαν καιρό στα πιτς λόγω τραυματισμών

20:15 | 25.04.2026

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες των δυο ομάδων

20:15 | 25.04.2026

Ο ΟΦΗ, από την άλλη, έχει μόλις ένα Κύπελλο, αυτό του 1987. Έφτασαν, όμως, οι Κρητικοί και πέρυσι στο καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης, για να ηττηθούν με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ

20:14 | 25.04.2026

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν οκτώ τρόπαια στην κατοχή τους, έπειτα από 24 παρουσίες σε τελικό. Η πενταετία 2017-2021 ήταν «χρυσή» για τους Θεσσαλονικείς αφού κατέκτησαν τέσσερις τίτλους, για να ακολουθήσει ο χαμένος τελικός του 2023 στο Πανθεσσαλικό (με 2-0 από την ΑΕΚ)

20:14 | 25.04.2026

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να γιορτάσουν με - τουλάχιστον - ένα τρόπαιο τα 100 χρόνια ιστορίας τους και τους Κρητικούς να θέλουν να εξασφαλίσουν το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχοντας σαν... μαξιλαράκι και τη συμμετοχή τους στα Play Off 5-8 της Super League

20:14 | 25.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ

20:14 | 25.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
