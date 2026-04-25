ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Με μαύρα περιβραχιόνια οι Θεσσαλονικείς στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Σε πένθος βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και θα τιμήσει τους νεκρούς του στο ματς με τον ΟΦΗ
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (25/4/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) τον ΟΦΗ στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και οι ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου θα εμφανιστούν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με μαύρα περιβραχιόνια.

Μία σειρά θανάτων έχει βυθίσει στο πένθος τον ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν και οι Θεσσαλονικείς θέλουν να τιμήσουν τους νεκρούς τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα “παλέψουν” και για αυτούς, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μετά τους νεκρούς οπαδούς της στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας, η οικογένεια του ΠΑΟΚ έχασε μέσα σε λίγες εβδομάδες, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, τον Στέφανο Μπορμπόκη και τον Παύλο Σαββίδη, γεγονός που οδήγησε και στην απόφαση για τα μαύρα περιβραχιόνιο στο ματς με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

