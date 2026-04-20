ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Ευαγγέλου θα σφυρίξει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στο VAR ο Παπαπέτρου

Με αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές ο τελικός του Κυπέλλου
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ (25/04/26, 20:30) με τον Ευαγγέλου να είναι η επιλογή για να διευθύνει την αναμέτρηση.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ θα έχει αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές σε αντίθεση με τα ντέρμπι της διοργάνωσης, όπου στο VAR είχαν υπάρξει ξένοι διαιτητές. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα είναι ο Παπαπέτρου στο VAR μαζί με τον Φωτιά.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Φωτιάς

Να θυμίσουμε ότι, οι δύο ομάδες έχουν πάρει σχεδόν 7.800 εισιτήρια και η ατμόσφαιρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αναμένεται να είναι όμορφη. Η αστυνομία έκρινε απαραίτητο να υπάρχει «νεκρή ζώνη» στις εξέδρες παρά το αίτημα των ομάδων για το αντίθετο.

