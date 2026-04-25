ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ θα “μονομαχήσει” σε λίγο (25/4/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) με τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και οι προπονητές των δύο ομάδων ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες του αγώνα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα ρίξει όλα τα “βαριά χαρτιά” του από την αρχή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, αφού ο ΠΑΟΚ θα έχει από την αρχή στην ενδεκάδα του τους Μεϊτέ, Κένι και Ζίβκοβιτς, ενώ και ο Χρήστος Κόντης θα ξεκινήσει με όλα τα αστέρια του, το ιστορικό ματς για τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Σενγκέλια, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο