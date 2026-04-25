Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οπαδοί των Κρητικών κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του «δικεφάλου» στο τροχαίο της Ρουμανίας

Η αντιπαλότητα των δυο πλευρών, για την κατάκτηση του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας betsson, πήγε προσωρινά στην άκρη
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Σημαντική στιγμή στο Πανθεσσαλικό, με αντιπροσωπεία των οργανωμένων φίλων του ΟΦΗ να καταθέτει στεφάνι στο πέταλο του ΠΑΟΚ στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του “δικεφάλου του Βορρά”, πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ τοποθέτησαν τα στεφάνια τους προστά από το τεράστιο πανό που εμφάνισαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και που έφερε πάνω του τα πρόσωπα των αδικοχαμένων φίλων των Θεσσαλονικέων, από το προ μηνών τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Το σύνθημα “αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε” ήχησε στο Πανθεσσαλικό, όταν φίλοι του ΟΦΗ κατέθεσαν στεφάνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo