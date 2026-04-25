ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οπαδοί των Κρητικών κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του «δικεφάλου» στο τροχαίο της Ρουμανίας

Σημαντική στιγμή στο Πανθεσσαλικό, με αντιπροσωπεία των οργανωμένων φίλων του ΟΦΗ να καταθέτει στεφάνι στο πέταλο του ΠΑΟΚ στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του “δικεφάλου του Βορρά”, πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ τοποθέτησαν τα στεφάνια τους προστά από το τεράστιο πανό που εμφάνισαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και που έφερε πάνω του τα πρόσωπα των αδικοχαμένων φίλων των Θεσσαλονικέων, από το προ μηνών τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το σύνθημα “αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε” ήχησε στο Πανθεσσαλικό, όταν φίλοι του ΟΦΗ κατέθεσαν στεφάνια.