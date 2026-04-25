ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Το δεύτερο γκολ του «δικεφάλου του Βορρά» για το 2-2 που έστειλε στην παράταση τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τη “μονομαχία” τους για την κατάκτηση του τροπαίου να είναι μεγάλη και να κρίνεται πλέον στην παράταση, μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια.

Μετά το αρχικό προβάδισμα του ΠΑΟΚ και την ανατροπή του ΟΦΗ στο σκορ, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να βρουν ένα δεύτερο γκολ για την ισοφάριση, στις καθυστερήσεις του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Από ωραία ενέργεια και ασίστ του Καμαρά, ο Γερεμέγιεφ πλάσαρε σε κενή εστία στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων για να κρατήσει “ζωντανή” την ομάδα του στη “μάχη” για το τρόπαιο.

Ο Γερεμέγιεφ είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή.