Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί του έκαναν Τούμπα την πλατεία Αριστοτέλους με εκπληκτικό pyro show, για τα 100ά γενέθλια του συλλόγου

Ασπρόμαυρο χρώμα, αλλά και... κατακόκκινο απέκτησε η κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και στη Θεσσαλονίκη επικρατεί μια γιορτινή ατμόσφαιρα στην πλατεία Αριστοτέλους, σημείο συγκέντρωσης των φίλων της ομάδας.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ γέμισαν την πλατεία Αριστοτέλους στις απογευματινές ώρες και έστησαν τη δική τους γιορτή, για τα 100ά γενέθλια της αγαπημένης τους ομάδας. Πέρα από τα συνθήματα που δεν σταμάτησαν να φωνάζουν, οι φίλοι του ΠΑΟΚ εμφάνισαν και ένα εντυπωσιακό pyro show. 

Όταν το ρολόι έδειξε 19:26, δηλαδή τη χρονολογία ίδρυσης του ΠΑΟΚ, οι οπαδοί του “δικεφάλου του Βορρά” έβαλαν… φωτιά στην πλατεία Αριστοτέλους, με δεκάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα να δημιουργούν μαγική ατμόσφαιρα.

Το “πάρτι” του ΠΑΟΚ θα κορυφωθεί το βράδυ, με drones και τα καπνογόνα κατά μήκος της παραλιακής οδού, αλλά και σε κομβικά σημεία της Θεσσαλονίκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo