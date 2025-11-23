ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Άνετο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη με τρομερό Λι

Την ξέφρενη πορεία του στη Greek Basketball League συνέχισε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πέρασε σαν σίφουνας από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας άνετα του ΠΑΟΚ με 92-81 για την 8η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο φορμαρισμένος ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος έδειξε από το ξεκίνημα πολύ σοβαρό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη και παρέμεινε αήττητος (8-0) στη Greek Basketball League.

Από την πλευρά του, ο Δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος είδε τον κόσμο του να γεμίζει ασφυκτικά το γήπεδο, υποχώρησε στο 5-2, όντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν πλέον το μυαλό τους στα διοικητικά της ομάδας και στο πως θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από νωρίς. Ο ΠΑΟΚ πάλεψε να μείνει κοντά στο σκορ και το κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο (41-48), ωστόσο στην επανάληψη παραδόθηκε άνευ όρων στην ανωτερότητα των Πειραιωτών, οι οποίοι ξέφυγαν με διψήφιες διαφορές και έφτασαν άνετα στη νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος δεν παίρνει σχεδόν καθόλου χρόνο συμμετοχής στην Euroleague, ήταν “καυτός” στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους με 5/5 τρίποντα, ενώ είχε και 6 ασίστ.

Να σημειωθεί ότι ο Λι σημείωσε 18 πόντους στο πρώτο μέρος, διαλύοντας κάθε αμυντικό σύστημα του ΠΑΟΚ.

Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Βεζένκοφ με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Τζάκσον με 18 πόντους, ενώ ο Μουρ είχε 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. 13 πόντους και 6 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μέλβιν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92.

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 13 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος), Περσίδης 8 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπράουν 10 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Μουρ 10 (8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντιμσά 9 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Κόνιαρης 8 (2/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 λάθη), Τζάκσον 18 (5/7 τρίποντα, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Τζόουνς 5 (3 ριμπάουντ), Φίλλιος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάοουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουρντ 12 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 6 (0/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος), Λαρεντζάκης (0/3 τρίποντα), Λι 24 (5/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Παπανικολάου 8 (2/5 τρίποντα), Πίτερς 4, Αντετοκούνμπο, Χολ 3 (7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο).

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 12/31 δίποντα, 14/34 τρίποντα, 12/18 βολές, 31 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 10 επιθετικά), 19 ασίστ, 10 λάθη, 8 κλεψίματα.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 23/36 δίποντα, 12/32 τρίποντα, 10/14 βολές, 42 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 11 επιθετικά), 23 ασίστ, 11 λάθη, 9 κλεψίματα, 3 μπλοκ.