ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων για το ντέρμπι της Super League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κλείνουν το 2025 με το μεταξύ τους ντέρμπι στην Τούμπα (21.12.2025, 19:30, Novasports Prime, Newsit.gr) για τη 15η αγωνιστική της Super League.

Λίγη ώρα πριν από τη «σέντρα» του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, οι δυο προπονητές έκανα γνωστές τις ενδεκάδες που επέλεξαν για το ματς.

Με τον Γιακουμάκη τραυματία και τον Τσάλοφ σχεδόν… εκτός ομάδας, ο Λουτσέσκου επέλεξε να βάλει και σε αυτό το ματς τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Μπάμπα, Κετζιόρα, Βολιάκο – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας – Μύθου.

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Θυμιάνης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.

Απ’ την άλλη, ο Μπενίτεθ βάζει στη θέση των απόντων Ντέσερς και Λαφόν (Copa Africa) τους Σβιντέρσκι και Κότσαρης, ενώ τοποθετεί τον Γεντβάι σε αυτή του Κώτσιρα.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σβιντέρσκι.

Στον πάγκο: Σταμέλλος, Ντραγκόβσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς