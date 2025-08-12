ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Τάισον ενόψει Βόλφσμπεργκερ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ στο Europa League, με τον Τάισον να παραμένει εκτός προπονήσεων και να θεωρείται πλέον εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς.

Ο Τάισον συνέχισε τη θεραπεία του στη Νέα Μεσημβρία και έτσι, δύσκολα θα προλάβει πια να είναι διαθέσιμος για το Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ, από το οποίο θα απουσιάσει λόγω τραυματισμού και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δύο μέρες πριν από ένα τελικό. Τον πρώτο τελικό της σεζόν που θα κρίνει την πρόκριση στα Play Offs του UEFA Europa League 2025-26. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ταξιδέψει για Αυστρία με στόχο να κερδίσει την Βόλφσμπεργκερ και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δούλεψε με τους παίκτες του την Τρίτη (12.08) πάνω στην επιθετική ανάπτυξη από την πίσω ζώνη, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε με την γραμμή της άμυνας. Στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (13.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Δικεφάλου, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να πλαισιώνεται από τον Γίρι Παβλένκα. Το απόγευμα η ομάδα θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Κλάγκενφουρτ.