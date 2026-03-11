ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson: 101-77: Οι Θεσσαλονικείς έκαναν μεγάλο βήμα πρόκρισης στους 4 του Europe Cup με τρομερό Ταϊρί

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 101-77 το Περιστέρι Betsson και έκανε καθοριστικό βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά και του αγώνα συνολικά, αφού πέτυχε 26 πόντους με 6 ασίστ, κόντρα στο Περιστέρι Betsson. Ο Μέλβιν συνέβαλε τα μέγιστα στην μεγάλη νίκη του δικεφάλου με 18 πόντους.

Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Τουμπέργκεν με 23 πόντους και Καρντένας με 15.

Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη με μεγάλη διαφορά που πέτυχε έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης, αφού θα πρέπει να χάσει 25 ή περισσότερους πόντους στο «Α. Παπανδρέου» για να μη συνεχίσει στη διοργάνωση.

Στο γήπεδο βρέθηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης για να δουν από κοντά τους παίκτες της ομάδας, ενώ και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Χρήστος Ζαφείρης και Τάισον έδωσαν το παρών.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-18, 51-36, 80-56, 101-77

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 16, Μέλβιν 18 (4 ριμπάουντ), Ταϊρί 26 (6/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Κόνιαρης, Χουγκάζ 8 (5 ριμπάουντ), Ομορούγι 6 (4 ριμπάουντ), Περσίδης 3, Μπέβερλι 5 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φίλλιος, Μουρ 13 (8 ριμπάουντ), Ντίμσα 6 (7 ριμπάουντ).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (2/8 τρίποντα, 6 ασίστ), Καρντένας 15 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα), Βαν Τούμπρεγκεν 23 (4/7 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος 5, Θωμάκος, Αμπερκρόμπι 5 (4 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 8 (3/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Παπαδάκης 6, Κάριους 3, Γιάνκοβιτς 4 (1/1 τρίποντο).