ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0: Τρομερή εμφάνιση και σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Europa League για τους «ασπρόμαυρους»

Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός απέναντι στην Ριέκα, με τους «ασπρόμαυρους» πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή τους μέχρι στιγμής στη σεζόν να ανατρέπουν το 1-0 του πρώτου αγώνα, παίρνοντας το εισιτήριο για την League Phase του Europa League με μια απίθανη νίκη με 5-0.

Ματς όνειρο ήταν για τον ΠΑΟΚ αυτό απέναντι στην Ριέκα. Η ομάδα του Ραζβαν Λουτσέσκου είχε εξαιρετική απόδοση από την αρχή μέχρι το τέλος, «καταπίνοντας» τους Κροάτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του αγώνα να φανούν ανταγωνιστικοί με αποτέλεσμα να χάσουν με κάτω τα χέρια στην Τούμπα.

Σπουδαίο παιχνίδι από όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους ευατό στην αναμέτρηση. Χαρακτηριστικό της εμφάνισης πως και τα πέντε τέρματα μπήκαν από διαφορετικούς παίκτες!

Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι θέλοντας να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Κάπως έτσι η πρώτη τελική για την ομάδα του Λουτσεσκου ήρθε στο 3’ όταν από την γλυκιά σέντρα του Ντεσποντοφ, ο Οζντοεφ έκανε τη κεφαλιά με τον τερματοφύλακα της Ριεκα να μπλοκάρει.

Η επιθετική κυριαρχία του ΠΑΟΚ απέδωσε καρπούς όταν στο 12 ο Μειτε σκόραρε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ζιβκοβιτς με τον μέσο του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει έξαλλα το γκολ του το οποίο έφερε το ζευγάρι σε απόλυτη ισορροπία.

Ο ΠΑΟΚ έλεγχε πλήρως τον ρυθμό του αγώνα και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει και δεύτερο γκολ.

Στο 25’ και έχοντας προηγηθεί δοκάρι για τη Ριεκα, ο Κωνσταντελιας με μια υπέροχη ενέργεια αφού «άδειασε» την άμυνα της Ριεκα με άψογο πλασέ έκανε το 2-0!

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έφερε ντελίριο ενθουσιασμού στην εξέδρα, με τον ΠΑΟΚ να κάνει ότι θέλει στον αγωνιστικό χώρο.

Με αυτό τον τρόπο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους γηπεδούχους να έχουν ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα με χαρακτηριστική ευκολία.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ έχοντας το υπέρ του 2-0, θέλησε να δώσει τη μπάλα στη Ριέκα, η οποία ωστόσο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο γήπεδο. Κάπως έτσι και μετά από συνεχόμενα λάθη των φιλοξενούμενων έγινε το 3-0 του ΠΑΟΚ!

Στο 55΄ ο Κωνσταντέλιας πήρε το… δώρο από την άμυνα της Ριέκα και με μια πάσα πάρε – βάλε ο Τσάλοφ έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0! Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν διατεθειμένος να σταματήσει.

Μετά την αποβολή του Μαϊστόροβιτς στο 72΄με δεύτερη κίτρινη, οι Θεσσαλονικείς έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο και μάλιστα κατάφεραν να πετύχουν και τέταρτο γκολ.

Ο Γιακουμάκης στο 77΄μετά από μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια, πέτυχε ένα απίθανο γκολ δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα σέντερ φορ να πανηγυρίζει έξαλα το πρώτο του γκολ με την φανέλα των «ασπρόμαυρων».

Ωστόσο αυτό δεν ήταν το τελικό σκορ. Ο Πέλκας πήρε τη μπάλα μετά από ωραία συνεργασία των Τάισον – Μπάμπα, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με άψογο τελείωμα για το τελικό 5-0 με το οποίο ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην League Phase με μια εμφάνιση όνειρο και οδηγό για τη συνέχεια.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (79′ Πέλκας), Ντεσπόντοβ (69′ Τάισον), Ζίβκοβιτς (79′ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (69′ Γιακουμάκης).

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας (75′ Χούσιτς), Όρετς (60′ Μπούτιτς), Γιάνκοβιτς, Μέναλο (60′ Τσοπ), Φρουκ (84′ Μπογκόγιεβιτς).